BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
27.05.2020 11:18
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Oyak Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Oyak Portföy Dördüncü Serbest Fon" adına yapılacak işlemler için 27/05/2020 tarihinden itibaren "ODD" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846848
BIST
12:35104.910
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 1.885,79
|Açılış
|: 103.798
|
|Önceki Kapanış
|: 103.024
|
105.036
En Düşük
103.798
12:356,7779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0526
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7785
En Düşük
6,6969
12:357,4582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0674
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4582
En Düşük
7,3528
12:35371,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 3,02
|Açılış
|: 371,64
|
|Önceki Kapanış
|: 368,62
|
372,75
En Düşük
368,43
BIST En Aktif Hisseler
|GLBMD
|4,07
|3.185.103
|% 10,00
|
|KENT
|473,60
|11.561.216
|% 9,99
|
|AVTUR
|2,76
|12.252.358
|% 9,96
|
|YAPRK
|12,26
|8.380.481
|% 9,96
|
|ALCTL
|21,30
|11.722.434
|% 9,96
|
|EKIZ
|9,99
|309.790
|% -10,00
|
|CMENT
|35,20
|5.847.010
|% -9,97
|
|RTALB
|28,02
|24.375.084
|% -9,96
|
|TKURU
|16,91
|94.459
|% -9,96
|
|GLRYH
|13,04
|7.481.555
|% -9,94
|
|THYAO
|12,05
|947.484.578
|% 7,49
|
|GARAN
|7,60
|539.419.492
|% 0,80
|
|PGSUS
|57,60
|419.217.048
|% 7,16
|
|SOKM
|12,35
|345.620.958
|% 4,13
|
|ASELS
|29,86
|326.165.837
|% 1,98
|
|THYAO
|12,05
|947.484.578
|% 7,49
|
|KRDMD
|2,53
|186.425.314
|% 2,85
|
|GARAN
|7,60
|539.419.492
|% 0,80
|
|YKBNK
|2,21
|155.624.914
|% 0,91
|
|GSRAY
|2,90
|171.689.078
|% 7,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3103
|8,3520
|% 0,80
|
|Frank
|6,9576
|6,9995
|% 0,65
|
|Riyal
|1,7979
|1,8069
|% 1,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.707
|-4,12
|
|Altın Gr.
|371
|372
|2,93
|
|Cumhuriyet
|2.407
|2.437
|6,80
|
|Tam
|2.478
|2.501
|7,20
|
|Yarım
|1.209
|1.222
|3,40
|
|Çeyrek
|605
|612
|2,30
|
|Gümüş.Ons
|17,15
|17,18
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,72
|3,73
|0,03
|
|B. Petrol
|35,65
|35,65
|-0,52
|