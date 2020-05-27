BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarOyak Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Oyak Portföy Dördüncü Serbest Fon" adına yapılacak işlemler için 27/05/2020 tarihinden itibaren "ODD" kodu kullanılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846848BIST