BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarStrateji Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda tabloda belirtilen fonun birleşmesi nedeniyle Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 08/06/2020 tarihinden itibaren yeni fon unvanı ve kodu kullanılacaktır.Birleşme Nedeniyle Sona Erecek FonBünyesinde Birleşilen FonASA - Fokus Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)ST1 - Strateji Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846869BIST