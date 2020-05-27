BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
27.05.2020 13:14
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Strateji Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda tabloda belirtilen fonun birleşmesi nedeniyle Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 08/06/2020 tarihinden itibaren yeni fon unvanı ve kodu kullanılacaktır.
Birleşme Nedeniyle Sona Erecek Fon
Bünyesinde Birleşilen Fon
ASA - Fokus Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
ST1 - Strateji Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846869
BIST
13:17104.829
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 1.805,06
|Açılış
|: 103.798
|
|Önceki Kapanış
|: 103.024
|
105.036
En Düşük
103.798
13:176,7785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0532
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7785
En Düşük
6,6969
13:177,4747
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,0839
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4752
En Düşük
7,3528
13:17372,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 3,66
|Açılış
|: 372,28
|
|Önceki Kapanış
|: 368,62
|
372,75
En Düşük
368,43
BIST En Aktif Hisseler
|GLBMD
|4,07
|3.379.693
|% 10,00
|
|KENT
|473,60
|12.217.551
|% 9,99
|
|ALCTL
|21,30
|11.928.703
|% 9,96
|
|YAPRK
|12,26
|8.427.130
|% 9,96
|
|PNSUT
|21,04
|36.992.493
|% 9,93
|
|EKIZ
|9,99
|500.279
|% -10,00
|
|CMENT
|35,20
|6.062.614
|% -9,97
|
|RTALB
|28,02
|24.590.642
|% -9,96
|
|TKURU
|16,91
|155.268
|% -9,96
|
|KUTPO
|22,64
|4.401.354
|% -9,94
|
|THYAO
|12,20
|1.144.475.689
|% 8,83
|
|GARAN
|7,59
|644.362.213
|% 0,66
|
|PGSUS
|57,80
|489.195.790
|% 7,53
|
|ASELS
|29,92
|403.978.448
|% 2,19
|
|SOKM
|12,38
|359.910.174
|% 4,38
|
|THYAO
|12,20
|1.144.475.689
|% 8,83
|
|GSRAY
|2,93
|253.996.499
|% 8,92
|
|GARAN
|7,59
|644.362.213
|% 0,66
|
|YKBNK
|2,20
|174.878.847
|% 0,46
|
|KRDMD
|2,54
|195.715.835
|% 3,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3289
|8,3706
|% 1,02
|
|Frank
|6,9655
|7,0075
|% 0,76
|
|Riyal
|1,7991
|1,8081
|% 1,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|-3,33
|
|Altın Gr.
|372
|372
|3,66
|
|Cumhuriyet
|2.414
|2.445
|15,10
|
|Tam
|2.485
|2.509
|15,60
|
|Yarım
|1.213
|1.226
|7,50
|
|Çeyrek
|606
|614
|4,40
|
|Gümüş.Ons
|17,20
|17,23
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,75
|3,75
|0,06
|
|B. Petrol
|35,72
|35,72
|-0,45
|