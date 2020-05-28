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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

28.05.2020 09:47
GÜNCEL HABERLER



BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

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Açıklamalar

     İş Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 29/05/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.
 
    Fon Unvanı
    Fon Kodu

    İş Portföy FeFon Serbest (Döviz) Özel Fon
    CTG

    İş Portföy 3K Serbest (Döviz) Özel Fon
    CTD

    İş Portföy KeFon Serbest (Döviz) Özel Fon
    CTM

    İş Portföy ASSG Serbest (Döviz) Özel Fon
    CTF

    İş Portföy MHA Serbest (Döviz) Özel Fon
    CTV

    İş Portföy AAF Serbest (Döviz) Özel Fon
    CTP





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847126


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 520,90 6.835.201 % 9,99  
SAYAS 3,91 3.354.440 % 9,83  
MNDRS 1,98 121.036.264 % 8,79  
BIZIM 14,85 60.558.216 % 6,83  
TSGYO 2,75 5.193.620 % 6,59  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3058 8,3475 % 0,31  
Frank 6,9778 7,0198 % 0,13  
Riyal 1,8034 1,8125 % 0,30  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.721 1.721 11,70  
Altın Gr. 375 376 3,17  
Cumhuriyet 2.439 2.469 22,30  
Tam 2.511 2.533 23,00  
Yarım 1.225 1.238 11,20  
Çeyrek 613 620 5,60  
Gümüş.Ons 17,33 17,37 0,10  
Gümüş Gr. 3,78 3,78 0,02  
B. Petrol 33,99 33,99 -0,75  
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