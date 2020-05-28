BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
28.05.2020 09:47
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İş Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 29/05/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.
Fon Unvanı
Fon Kodu
İş Portföy FeFon Serbest (Döviz) Özel Fon
CTG
İş Portföy 3K Serbest (Döviz) Özel Fon
CTD
İş Portföy KeFon Serbest (Döviz) Özel Fon
CTM
İş Portföy ASSG Serbest (Döviz) Özel Fon
CTF
İş Portföy MHA Serbest (Döviz) Özel Fon
CTV
İş Portföy AAF Serbest (Döviz) Özel Fon
CTP
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847126
BIST
11:03105.700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 746,00
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
105.334
11:036,7952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0230
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7968
En Düşük
6,7656
11:037,4748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0150
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4846
En Düşük
7,4416
11:03375,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 3,14
|Açılış
|: 375,50
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
375,87
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|520,90
|6.835.201
|% 9,99
|
|SAYAS
|3,91
|3.354.440
|% 9,83
|
|MNDRS
|1,98
|121.036.264
|% 8,79
|
|BIZIM
|14,85
|60.558.216
|% 6,83
|
|TSGYO
|2,75
|5.193.620
|% 6,59
|
|CMENT
|31,68
|669.485
|% -10,00
|
|RTALB
|25,22
|17.609.749
|% -9,99
|
|TKURU
|15,22
|59.130
|% -9,99
|
|KUTPO
|20,38
|2.579.756
|% -9,98
|
|GLRYH
|11,74
|7.524.078
|% -9,97
|
|THYAO
|12,87
|1.330.747.826
|% 4,38
|
|PGSUS
|60,80
|412.429.342
|% 2,88
|
|GARAN
|7,67
|294.174.577
|% 0,39
|
|ASELS
|30,30
|214.207.213
|% 0,73
|
|TUPRS
|86,10
|203.612.447
|% 2,62
|
|THYAO
|12,87
|1.330.747.826
|% 4,38
|
|EKGYO
|1,44
|113.324.130
|% 0,70
|
|MNDRS
|1,98
|121.036.264
|% 8,79
|
|YKBNK
|2,22
|124.986.539
|% 0,45
|
|ZOREN
|1,45
|58.002.934
|% 5,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3058
|8,3475
|% 0,31
|
|Frank
|6,9778
|7,0198
|% 0,13
|
|Riyal
|1,8034
|1,8125
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.721
|11,70
|
|Altın Gr.
|375
|376
|3,17
|
|Cumhuriyet
|2.439
|2.469
|22,30
|
|Tam
|2.511
|2.533
|23,00
|
|Yarım
|1.225
|1.238
|11,20
|
|Çeyrek
|613
|620
|5,60
|
|Gümüş.Ons
|17,33
|17,37
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,78
|3,78
|0,02
|
|B. Petrol
|33,99
|33,99
|-0,75
|