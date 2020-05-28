BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarİş Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 29/05/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.Fon UnvanıFon Koduİş Portföy FeFon Serbest (Döviz) Özel FonCTGİş Portföy 3K Serbest (Döviz) Özel FonCTDİş Portföy KeFon Serbest (Döviz) Özel FonCTMİş Portföy ASSG Serbest (Döviz) Özel FonCTFİş Portföy MHA Serbest (Döviz) Özel FonCTVİş Portföy AAF Serbest (Döviz) Özel FonCTPhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847126BIST