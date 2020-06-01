BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01/06/2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarAlbaraka Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş.Start-Up Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" adına yapılacak işlemler için 02/06/2020 tarihinden itibaren "CTY " kodu kullanılacaktır. PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847972BIST