BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
01.06.2020 11:00
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01/06/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş.Start-Up Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" adına yapılacak işlemler için 02/06/2020 tarihinden itibaren "CTY " kodu kullanılacaktır. PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847972
BIST
12:22106.932
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 1.411,54
|Açılış
|: 106.481
|
|Önceki Kapanış
|: 105.520
|
107.113
En Düşük
106.357
12:226,8235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0032
|Açılış
|: 6,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5970
|
6,8236
En Düşük
6,7931
12:227,5928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0268
|Açılış
|: 7,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0520
|
7,6048
En Düşük
7,5388
12:22381,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 1,84
|Açılış
|: 381,08
|
|Önceki Kapanış
|: 379,24
|
382,30
En Düşük
378,10
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|7,48
|1.657.098
|% 10,00
|
|YONGA
|24,88
|63.817
|% 9,99
|
|TSGYO
|3,42
|16.227.951
|% 9,97
|
|PENGD
|4,08
|82.770.778
|% 9,97
|
|MNDRS
|2,34
|66.638.013
|% 9,86
|
|EKIZ
|7,29
|95.360
|% -10,00
|
|RTALB
|20,44
|2.599.375
|% -9,96
|
|GLRYH
|9,52
|894.747
|% -9,93
|
|TACTR
|4,28
|610.165
|% -9,89
|
|EGCYO
|0,79
|382.152
|% -9,20
|
|THYAO
|12,83
|580.605.148
|% 1,83
|
|GARAN
|7,94
|470.255.689
|% 1,53
|
|EKGYO
|1,57
|461.984.855
|% 6,80
|
|ASELS
|31,00
|431.665.854
|% 2,72
|
|GSRAY
|3,53
|390.649.922
|% 4,13
|
|EKGYO
|1,57
|461.984.855
|% 6,80
|
|GSRAY
|3,53
|390.649.922
|% 4,13
|
|CEMAS
|1,20
|92.737.988
|% 4,35
|
|TSKB
|1,14
|85.177.116
|% 3,64
|
|YKBNK
|2,35
|175.072.999
|% 1,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4362
|8,4785
|% 0,48
|
|Frank
|7,0811
|7,1238
|% 0,26
|
|Riyal
|1,8106
|1,8197
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|8,54
|
|Altın Gr.
|381
|381
|1,61
|
|Cumhuriyet
|2.467
|2.495
|21,40
|
|Tam
|2.540
|2.564
|14,40
|
|Yarım
|1.239
|1.251
|10,70
|
|Çeyrek
|620
|626
|5,30
|
|Gümüş.Ons
|18,16
|18,19
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,99
|0,06
|
|B. Petrol
|37,95
|37,95
|0,11
|