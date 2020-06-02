BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
02.06.2020 17:54
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02/06/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Mükafat Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)" adına yapılacak işlemler için 03/06/2020 tarihinden itibaren "MMH " kodu kullanılacaktır. PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848586
BIST
18:05108.097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 831,08
|Açılış
|: 107.788
|
|Önceki Kapanış
|: 107.266
|
108.484
En Düşük
107.099
18:056,7136
En Yüksek
|Değişim
|: -1,42%
|| -0,0964
|Açılış
|: 6,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8530
|
6,8221
En Düşük
6,7093
18:057,5088
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,0598
|Açılış
|: 7,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6000
|
7,6132
En Düşük
7,4966
18:05372,78
En Yüksek
|Değişim
|: -2,14%
|| -8,15
|Açılış
|: 372,78
|
|Önceki Kapanış
|: 380,93
|
382,07
En Düşük
372,66
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|80,30
|32.903.145
|% 10,00
|
|EMNIS
|4,07
|218.205
|% 10,00
|
|FRIGO
|16,30
|2.152.611
|% 9,99
|
|MRSHL
|76,50
|24.489.381
|% 9,99
|
|YONGA
|27,36
|826.402
|% 9,97
|
|RTALB
|21,02
|73.833.413
|% -9,94
|
|GLRYH
|9,06
|12.487.653
|% -9,94
|
|EKIZ
|6,57
|1.793.327
|% -9,88
|
|ULUUN
|8,19
|41.747.461
|% -7,77
|
|YAPRK
|9,05
|4.022.909
|% -5,43
|
|ASELS
|32,62
|1.541.029.788
|% 2,26
|
|EKGYO
|1,71
|1.215.447.660
|% 6,21
|
|GARAN
|8,06
|1.069.369.397
|% 0,75
|
|THYAO
|12,61
|758.224.458
|% -1,18
|
|AFYON
|2,95
|704.553.167
|% 4,61
|
|EKGYO
|1,71
|1.215.447.660
|% 6,21
|
|AFYON
|2,95
|704.553.167
|% 4,61
|
|YKBNK
|2,42
|411.456.770
|% 1,68
|
|MNDRS
|2,40
|406.254.810
|% 2,56
|
|IHLGM
|1,30
|212.261.059
|% 2,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3984
|8,4405
|% -0,95
|
|Frank
|6,9523
|6,9942
|% -1,48
|
|Riyal
|1,7830
|1,7920
|% -1,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.725
|-15,02
|
|Altın Gr.
|373
|373
|-8,15
|
|Cumhuriyet
|2.416
|2.456
|-53,40
|
|Tam
|2.487
|2.519
|-62,50
|
|Yarım
|1.213
|1.233
|-30,60
|
|Çeyrek
|607
|617
|-13,40
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,84
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|-0,16
|
|B. Petrol
|39,27
|39,27
|0,95
|