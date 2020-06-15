BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15/06/2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarTacirler Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 16/06/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır. Fon UnvanıFon Kodu Tacirler Portföy Vega Serbest FonTTV Tacirler Portföy Kartopu Serbest FonTTL PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851211BIST