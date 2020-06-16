BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
16.06.2020 17:58
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16/06/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Oyak Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Oyak Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" adına yapılacak işlemler için 17/06/2020 tarihinden itibaren "OGT " kodu kullanılacaktır. PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851423
BIST
18:00111.056
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 1.500,42
|Açılış
|: 110.815
|
|Önceki Kapanış
|: 109.556
|
111.875
En Düşük
110.706
18:006,8476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0178
|Açılış
|: 6,8620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8507
En Düşük
6,7909
18:007,7069
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0218
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7100
|
7,7586
En Düşük
7,6789
18:00380,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 1,88
|Açılış
|: 380,36
|
|Önceki Kapanış
|: 378,47
|
381,26
En Düşük
376,81
BIST En Aktif Hisseler
|ICBCT
|5,83
|199.866.169
|% 10,00
|
|SNPAM
|7,92
|7.351.861
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,21
|14.775.696
|% 10,00
|
|DOAS
|13,53
|74.742.367
|% 10,00
|
|HUBVC
|22,00
|84.842.622
|% 10,00
|
|ISBIR
|939,70
|374.001
|% -10,00
|
|EGCEY
|1,18
|786.575
|% -9,92
|
|EGCYO
|1,33
|1.747.690
|% -9,52
|
|EGCYH
|0,79
|1.308.377
|% -9,20
|
|DAGHL
|10,00
|6.343.443
|% -7,41
|
|GARAN
|8,21
|1.272.509.011
|% 1,86
|
|ASELS
|32,54
|1.226.376.716
|% 1,75
|
|ODAS
|2,17
|944.132.133
|% 6,37
|
|ISFIN
|3,97
|819.777.577
|% 1,02
|
|TCELL
|14,78
|798.305.546
|% 2,35
|
|ODAS
|2,17
|944.132.133
|% 6,37
|
|EKGYO
|1,93
|695.578.183
|% 1,05
|
|KARSN
|2,29
|611.564.822
|% 2,69
|
|IEYHO
|0,90
|195.900.622
|% 9,76
|
|GSRAY
|3,30
|699.481.035
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5785
|8,6216
|% 0,06
|
|Frank
|7,1680
|7,2112
|% 0,13
|
|Riyal
|1,8202
|1,8293
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|3,73
|
|Altın Gr.
|380
|380
|1,18
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.485
|1,40
|
|Tam
|2.534
|2.553
|1,50
|
|Yarım
|1.235
|1.246
|0,80
|
|Çeyrek
|619
|624
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|17,44
|17,49
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,84
|0,03
|
|B. Petrol
|41,02
|41,02
|1,30
|