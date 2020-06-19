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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

19.06.2020 10:10
GÜNCEL HABERLER



BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19/06/2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Ak Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 22/06/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.
 
    Fon Ünvanı
    Fon Kodu

    Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma  Araçlarına Yatırım Yapan %100 Anapara Koruma Amaçlı Kırkıncı Fon
    OYG

    Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma  Araçlarına Yatırım Yapan %100 Anapara Koruma Amaçlı Kırkbirinci Fon
    OGZ





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851933


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UZERB 5,87 848.573 % 9,93  
DIRIT 1,38 157.722 % 9,52  
TCELL 17,74 887.188.445 % 9,30  
KSTUR 49,98 13.445 % 8,18  
AKSGY 4,01 14.215.757 % 7,51  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5005 8,5431 % 0,10  
Frank 7,1862 7,2295 % 0,11  
Riyal 1,8228 1,8319 % 0,02  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.731 1.731 8,06  
Altın Gr. 381 382 1,70  
Cumhuriyet 2.482 2.496 9,60  
Tam 2.547 2.561 9,70  
Yarım 1.241 1.252 4,80  
Çeyrek 622 627 2,30  
Gümüş.Ons 17,54 17,58 0,19  
Gümüş Gr. 3,87 3,88 0,04  
B. Petrol 42,27 42,27 0,76  
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