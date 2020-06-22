BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAllianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda tabloda belirtilen iki fonun birleşmesi nedeniyle Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 29/06/2020 tarihinden itibaren yeni fon unvanı ve kodu kullanılacaktır.Birleşme Nedeniyle Sona Erecek FonBünyesinde Birleşilen FonAMN-Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Temkinli Değişken Grup Emeklilik Yatırım FonuAPG-Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım FonuAMH-Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Atak Değişken Grup Emeklilik Yatırım FonuPAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852361BIST