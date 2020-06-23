BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
23.06.2020 15:46
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Ziraat Portföy İkinci Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım Fonu" adına yapılacak işlemler için 24/06/2020 tarihinden itibaren "VFK " kodu kullanılacaktır.
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852487
BIST
15:32115.953
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 762,53
|Açılış
|: 115.617
|
|Önceki Kapanış
|: 115.190
|
116.279
En Düşük
115.555
15:326,8583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0123
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8614
En Düşük
6,8383
15:327,7709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0623
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7000
|
7,7727
En Düşük
7,6969
15:32388,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 1,88
|Açılış
|: 387,92
|
|Önceki Kapanış
|: 386,29
|
388,38
En Düşük
384,72
BIST En Aktif Hisseler
|ULAS
|4,54
|8.535.360
|% 9,93
|
|AYEN
|4,01
|113.042.324
|% 9,86
|
|SAMAT
|2,34
|17.748.738
|% 9,86
|
|MNDRS
|3,68
|46.294.452
|% 9,85
|
|DGKLB
|2,48
|40.501.949
|% 9,73
|
|EKIZ
|11,45
|7.192.789
|% -9,98
|
|TACTR
|6,01
|597.464
|% -9,90
|
|EGCYO
|1,43
|1.050.998
|% -9,49
|
|ARTI
|2,18
|656.907
|% -9,17
|
|KSTUR
|44,54
|45.050
|% -7,21
|
|KRDMD
|2,98
|1.164.792.871
|% 2,41
|
|KARSN
|2,72
|898.024.819
|% 6,67
|
|PETKM
|4,21
|836.078.151
|% 2,18
|
|GARAN
|8,50
|613.553.372
|% -0,23
|
|TSPOR
|7,88
|579.398.573
|% -6,19
|
|SKBNK
|1,40
|548.324.593
|% 4,48
|
|KRDMD
|2,98
|1.164.792.871
|% 2,41
|
|KARSN
|2,72
|898.024.819
|% 6,67
|
|ODAS
|2,17
|575.698.115
|% 2,36
|
|ALBRK
|1,69
|349.782.575
|% 3,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5389
|8,5817
|% 0,34
|
|Frank
|7,2285
|7,2720
|% 0,48
|
|Riyal
|1,8227
|1,8318
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.761
|6,08
|
|Altın Gr.
|388
|388
|1,64
|
|Cumhuriyet
|2.516
|2.529
|5,90
|
|Tam
|2.582
|2.593
|6,10
|
|Yarım
|1.258
|1.268
|3,00
|
|Çeyrek
|631
|635
|1,50
|
|Gümüş.Ons
|17,90
|17,93
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|0,05
|
|B. Petrol
|43,63
|43,63
|0,55
|
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