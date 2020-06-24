BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
24.06.2020 16:17
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.' nin kurucusu bulunduğu aşağıdaki tabloda unvanı ve kodu yer alan fonun tasfiyesine karar verilmiş olması nedeniyle, ilgili kurumun talebi üzerine, 25/06/2020 tarihinden itibaren söz konusu fon kodu iptal edilecektir.
İPTAL EDİLEN FON UNVANI
FON KODU
Fiba Portföy Vade 1 Serbest (Döviz) Fon
FVV
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852658
BIST
18:05114.449
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -889,94
|Açılış
|: 115.369
|
|Önceki Kapanış
|: 115.339
|
115.627
En Düşük
114.333
18:056,8566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0110
|Açılış
|: 6,8710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8609
En Düşük
6,8413
18:057,7208
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0296
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7650
|
7,7652
En Düşük
7,7145
18:05389,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,18
|Açılış
|: 389,46
|
|Önceki Kapanış
|: 389,28
|
392,40
En Düşük
388,25
BIST En Aktif Hisseler
|FENER
|12,43
|93.323.519
|% 10,00
|
|CEMAS
|1,43
|437.441.610
|% 10,00
|
|LUKSK
|16,52
|1.928.143
|% 9,99
|
|AYEN
|4,41
|246.752.889
|% 9,98
|
|AKMGY
|33,06
|5.709.019
|% 9,98
|
|GLRYH
|13,18
|33.643.015
|% -9,97
|
|EKIZ
|10,31
|3.514.715
|% -9,96
|
|RTALB
|31,50
|86.346.813
|% -9,95
|
|EMNIS
|3,90
|136.537
|% -8,24
|
|KPHOL
|3,44
|48.443
|% -7,03
|
|KRDMD
|3,14
|3.378.467.616
|% 6,08
|
|GARAN
|8,19
|1.173.542.652
|% -3,19
|
|PETKM
|4,26
|1.017.546.131
|% 2,90
|
|GUSGR
|4,70
|892.303.272
|% 2,84
|
|TSPOR
|8,02
|757.257.842
|% 5,53
|
|KRDMD
|3,14
|3.378.467.616
|% 6,08
|
|CEMAS
|1,43
|437.441.610
|% 10,00
|
|IEYHO
|0,89
|267.708.626
|% 9,88
|
|ODAS
|2,21
|614.776.089
|% 1,84
|
|KARSN
|2,67
|734.724.964
|% -2,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4891
|8,5317
|% -0,67
|
|Frank
|7,2043
|7,2477
|% -0,17
|
|Riyal
|1,8215
|1,8307
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.768
|-1,09
|
|Altın Gr.
|389
|389
|-0,14
|
|Cumhuriyet
|2.525
|2.541
|2,90
|
|Tam
|2.591
|2.606
|3,00
|
|Yarım
|1.263
|1.275
|1,50
|
|Çeyrek
|633
|638
|0,70
|
|Gümüş.Ons
|17,60
|17,63
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|3,88
|3,88
|-0,07
|
|B. Petrol
|40,36
|40,36
|-2,27
|
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