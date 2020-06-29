BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
29.06.2020 11:35
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. 26/06/2020 tarihli yazısı ile kurucusu olduğu yatırım fonu unvanının 30/06/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir.
FON KODU
ESKİ FON UNVANI
YENİ FON UNVANI
FID
Fiba Portföy Değişken Fon
Fiba Portföy Çoklu Varlık İkinci Değişken Fon
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853254
BIST
11:36114.953
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 284,68
|Açılış
|: 114.776
|
|Önceki Kapanış
|: 114.668
|
115.099
En Düşük
114.432
11:366,8552
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0015
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8577
En Düşük
6,8445
11:367,7176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0240
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7251
En Düşük
7,6775
11:36389,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,74
|Açılış
|: 390,03
|
|Önceki Kapanış
|: 390,68
|
391,50
En Düşük
389,48
BIST En Aktif Hisseler
|BJKAS
|2,75
|147.129.424
|% 10,00
|
|VERUS
|26,40
|5.102.856
|% 10,00
|
|PRKAB
|4,76
|43.334.913
|% 9,93
|
|VERTU
|5,55
|3.965.630
|% 9,90
|
|ANELE
|4,89
|14.001.536
|% 9,89
|
|HALKS
|3,60
|286.402
|% -7,22
|
|ORGE
|6,54
|57.217.024
|% -6,17
|
|SALIX
|11,23
|5.345
|% -6,03
|
|AKSUE
|10,75
|8.989.391
|% -5,95
|
|AYEN
|5,07
|95.364.426
|% -4,88
|
|ODAS
|2,47
|602.262.218
|% -1,20
|
|EKGYO
|1,91
|305.092.887
|% 1,06
|
|TSPOR
|7,78
|232.942.892
|% -4,66
|
|ISFIN
|4,18
|194.096.887
|% 0,24
|
|KARSN
|2,82
|182.471.570
|% 2,55
|
|ODAS
|2,47
|602.262.218
|% -1,20
|
|EKGYO
|1,91
|305.092.887
|% 1,06
|
|CEMAS
|1,46
|153.867.948
|% 2,82
|
|KARSN
|2,82
|182.471.570
|% 2,55
|
|BJKAS
|2,75
|147.129.424
|% 10,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4351
|8,4774
|% 0,03
|
|Frank
|7,2107
|7,2542
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8214
|1,8305
|% -0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-1,69
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,59
|
|Cumhuriyet
|2.526
|2.546
|6,00
|
|Tam
|2.600
|2.613
|6,20
|
|Yarım
|1.263
|1.278
|3,00
|
|Çeyrek
|632
|640
|1,50
|
|Gümüş.Ons
|17,82
|17,86
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,92
|3,93
|-0,00
|
|B. Petrol
|40,27
|40,27
|-0,66
|
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