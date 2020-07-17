BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBORSA İSTANBUL DUYURUSU TEB Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "TEB Portföy Makro Serbest Fon" adına yapılacak işlemler için 20/07/2020 tarihinden itibaren "TMR" kodu kullanılacaktır. PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860276BIST