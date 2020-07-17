BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
17.07.2020 16:56
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BORSA İSTANBUL DUYURUSU TEB Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "TEB Portföy Makro Serbest Fon" adına yapılacak işlemler için 20/07/2020 tarihinden itibaren "TMR" kodu kullanılacaktır. PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860276
BIST
18:05118.786
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -21,44
|Açılış
|: 118.865
|
|Önceki Kapanış
|: 118.808
|
119.161
En Düşük
118.361
18:056,8708
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0146
|Açılış
|: 6,9090
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9040
|
6,8709
En Düşük
6,8486
18:057,8621
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0523
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8633
En Düşük
7,7990
18:05399,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 3,42
|Açılış
|: 399,75
|
|Önceki Kapanış
|: 396,33
|
400,08
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|ISGSY
|8,36
|7.899.784
|% 10,00
|
|AGYO
|2,53
|25.191.161
|% 10,00
|
|MERIT
|30,80
|546.546
|% 10,00
|
|KENT
|1.373,10
|23.012.756
|% 10,00
|
|LUKSK
|22,44
|2.707.718
|% 10,00
|
|PSDTC
|12,21
|15.040.402
|% -5,64
|
|PSDTC
|12,21
|15.040.402
|% -5,64
|
|PSDTC
|12,21
|15.040.402
|% -5,64
|
|PSDTC
|12,21
|15.040.402
|% -5,64
|
|AYEN
|6,00
|19.422.282
|% -5,36
|
|SASA
|13,93
|1.504.348.481
|% 6,17
|
|GARAN
|7,93
|1.072.221.899
|% -0,63
|
|GUSGR
|4,97
|962.981.403
|% 9,96
|
|EKGYO
|2,29
|922.999.110
|% 0,44
|
|KOZAA
|14,34
|615.486.943
|% 5,44
|
|EKGYO
|2,29
|922.999.110
|% 0,44
|
|GUSGR
|4,97
|962.981.403
|% 9,96
|
|GARAN
|7,93
|1.072.221.899
|% -0,63
|
|TSKB
|1,27
|163.813.661
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,81
|223.485.903
|% -0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6021
|8,6452
|% 0,21
|
|Frank
|7,2881
|7,3320
|% 0,92
|
|Riyal
|1,8248
|1,8340
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|13,43
|
|Altın Gr.
|399
|400
|3,22
|
|Cumhuriyet
|2.596
|2.619
|20,10
|
|Tam
|2.674
|2.688
|20,60
|
|Yarım
|1.298
|1.315
|10,10
|
|Çeyrek
|651
|658
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,34
|19,39
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|4,27
|4,28
|0,05
|
|B. Petrol
|43,13
|43,13
|-0,22
|
Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -419, 08 kaybederek (% -0.31 ) 134, 389
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17:59BJKAS
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17:58DMSAS
Yüzde -3.19 oranında düşüşle 6.06 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 906, 141 adet işlem
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17:56PSDTC
Yüzde -7.19 oranında düşüşle 12.01 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 092, 415 adet işlem