BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
22.07.2020 11:34
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 23/07/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.
Fon Unvanı
Fon Kodu
Ziraat Portföy Yıldız Pazar Likit Temettü Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu
ZTM
Ziraat Portfoy Risk Eşit Banka Dışı 20 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu
ZRE
Ziraat Portfoy BIST 30 Eşit Ağırlıklı Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu
ZEA
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861112
BIST
13:36118.730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 687,70
|Açılış
|: 118.816
|
|Önceki Kapanış
|: 118.042
|
119.372
En Düşük
117.536
13:366,8467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0262
|Açılış
|: 6,8940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8910
|
6,8539
En Düşük
6,8162
13:367,9205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0562
|Açılış
|: 7,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,9329
En Düşük
7,8064
13:36408,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 4,65
|Açılış
|: 408,46
|
|Önceki Kapanış
|: 403,81
|
410,14
En Düşük
403,67
BIST En Aktif Hisseler
|KLNMA
|47,52
|84.485.999
|% 10,00
|
|PKENT
|539,00
|6.906.133
|% 10,00
|
|YONGA
|31,94
|644.932
|% 9,99
|
|QNBFL
|101,60
|4.392.696
|% 9,96
|
|FRIGO
|26,94
|692.223
|% 9,96
|
|DERAS
|6,16
|54.031.167
|% -9,94
|
|MEGAP
|4,37
|1.509.904
|% -9,90
|
|MEGAP
|4,37
|1.509.904
|% -9,90
|
|KUTPO
|42,28
|82.139.879
|% -8,17
|
|CASA
|21,90
|6.594
|% -4,78
|
|EKGYO
|2,38
|3.421.182.489
|% 5,31
|
|ASELS
|33,26
|999.974.797
|% 2,84
|
|GARAN
|8,00
|612.219.897
|% 0,76
|
|AFYON
|4,76
|424.836.673
|% 2,15
|
|KRDMD
|3,09
|348.522.349
|% 1,64
|
|EKGYO
|2,38
|3.421.182.489
|% 5,31
|
|KRDMD
|3,09
|348.522.349
|% 1,64
|
|IHLGM
|1,76
|192.778.535
|% 0,57
|
|CEMAS
|1,77
|184.824.549
|% 1,72
|
|AFYON
|4,76
|424.836.673
|% 2,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6508
|8,6941
|% -0,08
|
|Frank
|7,3129
|7,3569
|% 0,49
|
|Riyal
|1,8194
|1,8285
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|409
|409
|5,15
|
|Cumhuriyet
|2.714
|2.755
|23,00
|
|Tam
|2.736
|2.748
|32,70
|
|Yarım
|1.328
|1.344
|16,00
|
|Çeyrek
|666
|673
|8,00
|
|Gümüş Gr.
|4,84
|4,85
|0,18
|