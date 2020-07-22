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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

22.07.2020 11:34
GÜNCEL HABERLER



BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

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Açıklamalar

                
Ziraat  Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 23/07/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.
 
 
    Fon Unvanı
    Fon Kodu

    Ziraat  Portföy Yıldız Pazar Likit Temettü Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım  Fonu 
    ZTM

    Ziraat  Portfoy Risk Eşit Banka Dışı 20 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu
       ZRE
 

    Ziraat  Portfoy BIST 30 Eşit Ağırlıklı Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu
    ZEA  

 
 
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ      




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861112


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLNMA 47,52 84.485.999 % 10,00  
PKENT 539,00 6.906.133 % 10,00  
YONGA 31,94 644.932 % 9,99  
QNBFL 101,60 4.392.696 % 9,96  
FRIGO 26,94 692.223 % 9,96  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6508 8,6941 % -0,08  
Frank 7,3129 7,3569 % 0,49  
Riyal 1,8194 1,8285 % 0,37  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 409 409 5,15  
Cumhuriyet 2.714 2.755 23,00  
Tam 2.736 2.748 32,70  
Yarım 1.328 1.344 16,00  
Çeyrek 666 673 8,00  
Gümüş Gr. 4,84 4,85 0,18  
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