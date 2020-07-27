Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

27.07.2020 11:41
GÜNCEL HABERLER



BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                
Strateji Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda tabloda belirtilen fonun birleşmesi nedeniyle Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 07/08/2020 tarihinden itibaren yeni fon unvanı ve kodu kullanılacaktır.
                                                                                        
 
 
    Birleşme Nedeniyle Sona Erecek Fon
    Bünyesinde Birleşilen Fon

    STT-Strateji Portföy  Borçlanma Araçlarını Fonu
    AN1 - Strateji Portföy Birinci Değişken  Fon

 
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862001


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:521.196
Değişim :  0,31% |  3,65
Açılış :  1.192  
Önceki Kapanış :  1.192  
En Yüksek
1.203 En Düşük
1.192
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 2.432,30 13.960.297 % 10,00  
BJKAS 2,86 31.967.534 % 10,00  
NUGYO 7,48 18.898.810 % 10,00  
DESA 6,49 15.044.390 % 10,00  
GSDDE 4,73 21.665.744 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7750 8,8190 % 0,45  
Frank 7,4039 7,4485 % -0,06  
Riyal 1,8217 1,8308 % 0,07  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.933 1.933 31,28  
Altın Gr. 426 426 7,38  
Cumhuriyet 2.788 2.812 88,40  
Tam 2.872 2.892 97,20  
Yarım 1.394 1.411 44,40  
Çeyrek 699 707 22,20  
Gümüş.Ons 24,12 24,16 1,38  
Gümüş Gr. 5,33 5,34 0,32  
B. Petrol 43,98 43,98 0,20  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru