BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
27.07.2020 11:41
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Strateji Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda tabloda belirtilen fonun birleşmesi nedeniyle Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 07/08/2020 tarihinden itibaren yeni fon unvanı ve kodu kullanılacaktır.
Birleşme Nedeniyle Sona Erecek Fon
Bünyesinde Birleşilen Fon
STT-Strateji Portföy Borçlanma Araçlarını Fonu
AN1 - Strateji Portföy Birinci Değişken Fon
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862001
BIST
15:521.196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,65
|Açılış
|: 1.192
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.203
En Düşük
1.192
15:526,8543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0063
|Açılış
|: 6,9220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9030
|
6,8574
En Düşük
6,8322
15:528,0496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0670
|Açılış
|: 8,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0050
|
8,0604
En Düşük
7,9455
15:52425,62
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 6,79
|Açılış
|: 425,74
|
|Önceki Kapanış
|: 418,84
|
428,47
En Düşük
417,83
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|2.432,30
|13.960.297
|% 10,00
|
|BJKAS
|2,86
|31.967.534
|% 10,00
|
|NUGYO
|7,48
|18.898.810
|% 10,00
|
|DESA
|6,49
|15.044.390
|% 10,00
|
|GSDDE
|4,73
|21.665.744
|% 10,00
|
|EKIZ
|8,32
|1.128.600
|% -8,87
|
|ITTFH
|4,05
|335.708.067
|% -8,58
|
|EGCEY
|1,07
|584.126
|% -7,76
|
|UFUK
|6,90
|302.928
|% -7,26
|
|BMELK
|6,99
|51.154
|% -6,80
|
|ASELS
|35,88
|1.044.331.360
|% 2,28
|
|IHLGM
|1,87
|743.256.730
|% 5,65
|
|EKGYO
|2,32
|730.282.198
|% -0,43
|
|SISE
|6,35
|570.909.212
|% -1,70
|
|SASA
|14,17
|527.307.358
|% 3,43
|
|IHLGM
|1,87
|743.256.730
|% 5,65
|
|EKGYO
|2,32
|730.282.198
|% -0,43
|
|IHLAS
|1,00
|220.069.361
|% 9,89
|
|SISE
|6,35
|570.909.212
|% -1,70
|
|ISGYO
|2,19
|182.660.593
|% 2,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7750
|8,8190
|% 0,45
|
|Frank
|7,4039
|7,4485
|% -0,06
|
|Riyal
|1,8217
|1,8308
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|31,28
|
|Altın Gr.
|426
|426
|7,38
|
|Cumhuriyet
|2.788
|2.812
|88,40
|
|Tam
|2.872
|2.892
|97,20
|
|Yarım
|1.394
|1.411
|44,40
|
|Çeyrek
|699
|707
|22,20
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,16
|1,38
|
|Gümüş Gr.
|5,33
|5,34
|0,32
|
|B. Petrol
|43,98
|43,98
|0,20
|