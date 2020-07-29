BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
29.07.2020 11:23
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Mükafat Portföy ESG-Sürdürebilirlik Serbest Fon " adına yapılacak işlemler için 30/07/2020 tarihinden itibaren "ESG " kodu kullanılacaktır.
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863210
BIST
11:161.155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,81
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.130
11:166,9591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0252
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9593
En Düşük
6,9132
11:168,2000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0645
|Açılış
|: 8,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2011
En Düşük
8,1145
11:16437,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,44
|Açılış
|: 437,31
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
438,59
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|11,88
|12.331.850
|% 10,00
|
|BFREN
|1.181,50
|21.745.335
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|27.035.186
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|872.240
|% 10,00
|
|QNBFB
|80,90
|36.475.679
|% 9,99
|
|NIBAS
|16,73
|4.543.592
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|60.487
|% -9,82
|
|DARDL
|11,62
|535.763
|% -9,78
|
|EGCYO
|0,94
|145.126
|% -9,62
|
|ROYAL
|1,97
|46.886
|% -7,94
|
|ASELS
|36,86
|866.360.792
|% 1,04
|
|EKGYO
|2,23
|596.995.529
|% 0,45
|
|GUSGR
|6,03
|368.209.770
|% 1,17
|
|GARAN
|7,37
|354.966.465
|% -0,41
|
|KRDMD
|3,03
|292.816.827
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,23
|596.995.529
|% 0,45
|
|TSKB
|1,17
|134.949.378
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,03
|292.816.827
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,90
|83.344.877
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,03
|368.209.770
|% 1,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9820
|9,0271
|% 0,51
|
|Frank
|7,5670
|7,6126
|% 0,61
|
|Riyal
|1,8471
|1,8563
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.958
|-0,52
|
|Altın Gr.
|438
|438
|0,99
|
|Cumhuriyet
|2.880
|2.915
|4,00
|
|Tam
|2.955
|2.987
|8,70
|
|Yarım
|1.434
|1.458
|4,20
|
|Çeyrek
|719
|730
|2,10
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,33
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|5,44
|5,45
|0,00
|
|B. Petrol
|43,95
|43,95
|0,34
|