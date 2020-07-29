BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarHedef Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) " adına yapılacak işlemler için 30/07/2020 tarihinden itibaren "NNF " kodu kullanılacaktır.PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863396BIST