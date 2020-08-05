BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
05.08.2020 10:27
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Gedik Portföy Yönetimi A.Ş.' nin kurucusu bulunduğu "Gedik Portföy MZ Serbest Özel Fon" adına Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 06/08/2020 tarihinden itibaren "GMZ" kodu kullanılacaktır.
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865273
BIST
10:161.080
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -7,13
|Açılış
|: 1.095
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.098
En Düşük
1.066
10:166,9803
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,0814
|Açılış
|: 7,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1260
|
6,9817
En Düşük
6,8794
10:168,2802
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,1146
|Açılış
|: 8,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3200
|
8,2802
En Düşük
8,1274
10:16455,34
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 8,40
|Açılış
|: 455,34
|
|Önceki Kapanış
|: 446,94
|
456,56
En Düşük
445,98
BIST En Aktif Hisseler
|ROYAL
|2,55
|2.055.810
|% 9,91
|
|OYAYO
|6,58
|5.220.146
|% 9,85
|
|BRMEN
|2,15
|969.788
|% 9,69
|
|AKMGY
|50,95
|394.404
|% 8,82
|
|GARFA
|11,04
|8.130.266
|% 6,77
|
|BFREN
|858,80
|221.570
|% -10,00
|
|KENT
|1.755,50
|122.885
|% -10,00
|
|PKENT
|773,30
|41.758
|% -10,00
|
|BURCE
|25,40
|485.521
|% -9,99
|
|QNBFB
|72,10
|421.713
|% -9,99
|
|GARAN
|6,76
|220.640.874
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,05
|142.731.944
|% -3,76
|
|ASELS
|17,23
|140.321.682
|% -0,17
|
|THYAO
|11,12
|139.795.466
|% 1,00
|
|SISE
|5,91
|105.774.826
|% 2,78
|
|EKGYO
|2,05
|142.731.944
|% -3,76
|
|TSKB
|1,12
|44.270.137
|% 1,82
|
|IHLAS
|0,83
|30.348.091
|% -2,35
|
|GARAN
|6,76
|220.640.874
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,09
|67.764.269
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,1078
|9,1535
|% 1,53
|
|Frank
|7,6217
|7,6676
|% 1,53
|
|Riyal
|1,8544
|1,8637
|% 1,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.034
|2.034
|14,88
|
|Altın Gr.
|455
|456
|8,66
|
|Cumhuriyet
|2.979
|3.029
|45,40
|
|Tam
|3.069
|3.118
|46,80
|
|Yarım
|1.490
|1.519
|22,70
|
|Çeyrek
|747
|761
|10,10
|
|Gümüş.Ons
|26,34
|26,38
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|5,91
|5,93
|0,16
|
|B. Petrol
|44,74
|44,74
|0,31
|