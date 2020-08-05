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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

05.08.2020 10:27
GÜNCEL HABERLER



BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

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Açıklamalar

        
Gedik Portföy Yönetimi A.Ş.' nin kurucusu bulunduğu "Gedik Portföy MZ Serbest Özel Fon" adına Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 06/08/2020 tarihinden itibaren "GMZ" kodu kullanılacaktır.
 
                                                                  PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ            




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865273


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ROYAL 2,55 2.055.810 % 9,91  
OYAYO 6,58 5.220.146 % 9,85  
BRMEN 2,15 969.788 % 9,69  
AKMGY 50,95 394.404 % 8,82  
GARFA 11,04 8.130.266 % 6,77  
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Sterlin 9,1078 9,1535 % 1,53  
Frank 7,6217 7,6676 % 1,53  
Riyal 1,8544 1,8637 % 1,35  
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Alış Satış %  
Altın Ons 2.034 2.034 14,88  
Altın Gr. 455 456 8,66  
Cumhuriyet 2.979 3.029 45,40  
Tam 3.069 3.118 46,80  
Yarım 1.490 1.519 22,70  
Çeyrek 747 761 10,10  
Gümüş.Ons 26,34 26,38 0,36  
Gümüş Gr. 5,91 5,93 0,16  
B. Petrol 44,74 44,74 0,31  
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