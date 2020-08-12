BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
12.08.2020 16:39
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.' nin kurucusu bulunduğu aşağır alan fonun tasfiyesine karar verilmiş olması nedeniyle, ilgili kurumun talebi üzerine, 13/08/2020 tarihinden itibaren söz konusu fon kodu iptal edilecektir.
İPTAL EDİLEN FON UNVANI
FON KODU
QNB Finans Portföy İkinci Serbest(Döviz) Fon
IFB
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868345
BIST
16:301.116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 5,52
|Açılış
|: 1.115
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.119
En Düşük
1.096
16:307,3010
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 0,0964
|Açılış
|: 7,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2550
|
7,3304
En Düşük
7,1827
16:308,6167
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 0,1340
|Açılış
|: 8,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,6396
En Düşük
8,4425
16:30457,53
En Yüksek
|Değişim
|: 3,33%
|| 14,74
|Açılış
|: 457,53
|
|Önceki Kapanış
|: 442,79
|
458,48
En Düşük
433,64
BIST En Aktif Hisseler16:29
|FADE
|3,85
|18.185.028
|% 10,00
|
|KENT
|1.892,60
|20.058.402
|% 10,00
|
|DMSAS
|5,62
|37.428.513
|% 9,98
|
|LINK
|29,32
|8.475.622
|% 9,98
|
|BRYAT
|93,75
|7.564.428
|% 9,97
|
|AYCES
|42,12
|128.815
|% -10,00
|
|PKENT
|780,50
|1.708.748
|% -10,00
|
|NUGYO
|6,40
|34.843.501
|% -9,99
|
|BURVA
|67,75
|4.401.270
|% -9,97
|
|GLRYH
|16,37
|41.479.923
|% -9,96
|
|THYAO
|11,80
|1.976.173.867
|% 1,64
|
|GARAN
|7,14
|1.388.402.600
|% 1,28
|
|EKGYO
|2,06
|1.331.181.559
|% -0,48
|
|ASELS
|17,92
|897.604.948
|% -0,99
|
|KRDMD
|2,99
|879.555.497
|% 5,28
|
|EKGYO
|2,06
|1.331.181.559
|% -0,48
|
|KRDMD
|2,99
|879.555.497
|% 5,28
|
|GARAN
|7,14
|1.388.402.600
|% 1,28
|
|ODAS
|2,45
|464.719.249
|% 3,38
|
|THYAO
|11,80
|1.976.173.867
|% 1,64
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2968
|7,3010
|% 1,34
|
|Euro
|8,6020
|8,6167
|% 1,58
|
|Sterlin
|9,5036
|9,5512
|% 1,41
|
|Frank
|7,9828
|8,0309
|% 2,00
|
|Riyal
|1,9426
|1,9524
|% 1,43
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.941
|29,03
|
|Altın Gr.
|456
|456
|13,36
|
|Cumhuriyet
|3.021
|3.067
|3,00
|
|Tam
|3.015
|3.093
|9,83
|
|Yarım
|1.457
|1.496
|4,76
|
|Çeyrek
|731
|748
|2,38
|
|Gümüş.Ons
|25,80
|25,83
|1,01
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|0,32
|
|B. Petrol
|45,31
|45,31
|0,81
|
Seans Raporu
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