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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

12.08.2020 16:39
GÜNCEL HABERLER



BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

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Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

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Açıklamalar

              
QNB Finans  Portföy Yönetimi A.Ş.' nin kurucusu bulunduğu aşağır alan fonun tasfiyesine karar verilmiş olması nedeniyle, ilgili kurumun talebi üzerine, 13/08/2020 tarihinden itibaren söz konusu fon kodu iptal edilecektir.
 
    İPTAL EDİLEN FON UNVANI
    FON KODU

      QNB Finans Portföy İkinci Serbest(Döviz) Fon
    IFB

 
 
                                                            PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868345


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Cumhuriyet 3.021 3.067 3,00  
Tam 3.015 3.093 9,83  
Yarım 1.457 1.496 4,76  
Çeyrek 731 748 2,38  
Gümüş.Ons 25,80 25,83 1,01  
Gümüş Gr. 6,07 6,08 0,32  
B. Petrol 45,31 45,31 0,81  
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