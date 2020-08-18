BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAzimut Portföy Yönetimi A.Ş'nin kurucusu bulunduğu "Azimut Portföy Para Piyasası Fonu" adına Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 19/08/2020 tarihinden itibaren "PPZ" kodu kullanılacaktır. PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869695BIST