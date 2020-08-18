BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
18.08.2020 16:41
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş'nin kurucusu bulunduğu "Azimut Portföy Para Piyasası Fonu" adına Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 19/08/2020 tarihinden itibaren "PPZ" kodu kullanılacaktır. PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869695
BIST
18:001.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 5,66
|Açılış
|: 1.088
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.101
En Düşük
1.084
18:007,3748
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0089
|Açılış
|: 7,4340
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
7,4005
En Düşük
7,3558
18:008,8005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0440
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,8247
En Düşük
8,7426
18:00473,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,48
|Açılış
|: 473,31
|
|Önceki Kapanış
|: 470,83
|
478,22
En Düşük
468,05
BIST En Aktif Hisseler18:00
|MRGYO
|2,09
|9.993.185
|% 10,00
|
|RTALB
|57,20
|666.619.533
|% 10,00
|
|MAKTK
|2,53
|90.042.791
|% 10,00
|
|ARMDA
|29,04
|6.026.582
|% 10,00
|
|TKURU
|80,95
|340.880
|% 9,99
|
|SILVR
|4,05
|194.173.058
|% -10,00
|
|RALYH
|13,05
|37.420.765
|% -10,00
|
|KENT
|2.266,70
|14.803.818
|% -10,00
|
|SEKFK
|4,11
|22.483.916
|% -9,87
|
|KLGYO
|6,81
|543.034.895
|% -9,80
|
|GARAN
|7,12
|1.370.647.282
|% 2,30
|
|GUSGR
|6,13
|1.074.230.926
|% 9,86
|
|ASELS
|17,71
|784.450.170
|% -0,73
|
|RTALB
|57,20
|666.619.533
|% 10,00
|
|KRDMD
|2,86
|619.058.027
|% 0,35
|
|EKGYO
|1,95
|600.742.001
|% 1,04
|
|KRDMD
|2,86
|619.058.027
|% 0,35
|
|GARAN
|7,12
|1.370.647.282
|% 2,30
|
|GUSGR
|6,13
|1.074.230.926
|% 9,86
|
|YKBNK
|2,13
|243.920.664
|% 1,43
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3671
|7,3748
|% -0,12
|
|Euro
|8,7866
|8,8005
|% 0,50
|
|Sterlin
|9,7195
|9,7682
|% 0,86
|
|Frank
|8,1285
|8,1774
|% 0,32
|
|Riyal
|1,9604
|1,9703
|% 0,00
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.997
|1.997
|11,78
|
|Altın Gr.
|473
|473
|2,48
|
|Cumhuriyet
|3.153
|3.201
|22,00
|
|Tam
|3.128
|3.207
|6,77
|
|Yarım
|1.512
|1.551
|3,28
|
|Çeyrek
|758
|776
|1,63
|
|Gümüş.Ons
|27,64
|27,69
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,04
|
|B. Petrol
|45,17
|45,17
|-0,20
|