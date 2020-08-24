BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
24.08.2020 12:46
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Ak Portföy Kıyı Serbest Özel Fon" adına yapılacak işlemler için 25/08/2020 tarihinden itibaren "GGC" kodu kullanılacaktır. PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870843
BIST
13:241.118
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 7,69
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.118
En Düşük
1.108
13:247,3728
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0366
|Açılış
|: 7,4130
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4020
|
7,3730
En Düşük
7,2756
13:248,7332
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,0943
|Açılış
|: 8,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6950
|
8,7343
En Düşük
8,5516
13:24461,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 3,79
|Açılış
|: 461,61
|
|Önceki Kapanış
|: 457,82
|
461,68
En Düşük
452,32
BIST En Aktif Hisseler13:24
|EMKEL
|3,30
|8.660.047
|% 10,00
|
|IZMDC
|17,82
|3.880.496
|% 10,00
|
|TKURU
|96,90
|2.971.832
|% 9,99
|
|CRDFA
|6,28
|5.010.783
|% 9,98
|
|KENT
|337,30
|1.895.289
|% 9,98
|
|BURVA
|53,30
|1.264.116
|% -9,97
|
|EGCYO
|0,92
|164.034
|% -7,07
|
|BURCE
|23,00
|1.131.232
|% -6,20
|
|ORMA
|9,00
|52.727
|% -5,26
|
|UZERB
|4,00
|115.696
|% -4,76
|
|PETKM
|4,17
|1.593.169.552
|% -0,48
|
|TUPRS
|85,15
|791.013.436
|% 2,71
|
|GUSGR
|6,36
|600.768.690
|% 5,47
|
|ZOREN
|2,62
|347.054.156
|% 0,00
|
|GARAN
|7,05
|303.664.511
|% -0,42
|
|PETKM
|4,17
|1.593.169.552
|% -0,48
|
|EKGYO
|1,96
|294.123.309
|% 0,51
|
|ZOREN
|2,62
|347.054.156
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,36
|600.768.690
|% 5,47
|
|GSRAY
|2,83
|265.987.648
|% 6,39
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3709
|7,3728
|% 0,50
|
|Euro
|8,7296
|8,7332
|% 1,09
|
|Sterlin
|9,6371
|9,6854
|% 0,65
|
|Frank
|8,0691
|8,1177
|% 0,68
|
|Riyal
|1,9587
|1,9685
|% 0,44
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.949
|8,27
|
|Altın Gr.
|461
|461
|3,50
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.117
|-18,00
|
|Tam
|3.057
|3.133
|15,21
|
|Yarım
|1.477
|1.515
|7,36
|
|Çeyrek
|741
|758
|3,68
|
|Gümüş.Ons
|26,81
|26,85
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,01
|
|B. Petrol
|45,26
|45,26
|0,33
|