BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
26.08.2020 14:05
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.' nin kurucusu bulunduğu aşağıdaki tabloda unvanları ve kodları yer alan fonların tasfiyelerine karar verilmiş olması nedeniyle, ilgili kurumun talebi üzerine söz konusu fonların kodları iptal edilecektir. İPTAL EDİLEN FON UNVANI FON KODU Ünlü Portföy İkinci Serbest Fon UOS Ünlü Portföy Üçüncü Serbest FonUPU PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871235
BIST
14:471.098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 5,65
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.105
En Düşük
1.086
14:477,3650
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0252
|Açılış
|: 7,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,4161
En Düşük
7,3356
14:478,6899
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0567
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7650
|
8,7855
En Düşük
8,6737
14:47453,34
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -5,10
|Açılış
|: 453,34
|
|Önceki Kapanış
|: 458,44
|
460,21
En Düşük
452,54
BIST En Aktif Hisseler14:47
|IZMDC
|21,56
|16.297.215
|% 10,00
|
|INTEM
|15,73
|3.422.497
|% 10,00
|
|KENT
|408,10
|5.357.537
|% 10,00
|
|CRFSA
|6,83
|10.448.111
|% 9,98
|
|TKURU
|117,10
|456.339
|% 9,95
|
|DGGYO
|12,19
|31.798.649
|% -9,97
|
|PKENT
|700,00
|463.020
|% -7,89
|
|NIBAS
|15,00
|1.845.510
|% -6,83
|
|BURCE
|19,99
|1.814.366
|% -5,97
|
|ICBCT
|6,33
|189.031.040
|% -5,24
|
|SISE
|6,14
|1.041.140.711
|% 2,68
|
|GARAN
|6,87
|651.661.698
|% 1,48
|
|SASA
|15,37
|631.725.651
|% -4,53
|
|THYAO
|11,10
|431.903.710
|% -0,89
|
|GUSGR
|6,36
|409.482.199
|% 2,09
|
|SISE
|6,14
|1.041.140.711
|% 2,68
|
|EKGYO
|1,88
|280.208.465
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,06
|297.121.401
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,92
|343.964.601
|% -0,34
|
|PETKM
|4,10
|396.327.702
|% -0,24
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3616
|7,3650
|% -0,34
|
|Euro
|8,6834
|8,6899
|% -0,65
|
|Sterlin
|9,6500
|9,6984
|% -0,47
|
|Frank
|8,0615
|8,1101
|% -0,63
|
|Riyal
|1,9566
|1,9665
|% -0,46
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.915
|-13,76
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-5,21
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.063
|-17,00
|
|Tam
|3.001
|3.076
|-27,81
|
|Yarım
|1.451
|1.488
|-13,46
|
|Çeyrek
|728
|744
|-6,72
|
|Gümüş.Ons
|26,35
|26,39
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|-0,06
|
|B. Petrol
|46,23
|46,23
|-0,06
|
Seans Raporu
14:47
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14:59ITTFH
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14:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 9 artarak (% 0.56 ) 1, 243
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14:57XU100
Endeks 1, 097 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 49 üstünde . İşlem hacmi 10, 029.00 milyon TL de
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14:57IZMDC
Yüzde 10.00 oranında artışla 21.56 lira fiyatla işlem gören hissede 764, 014 adet işlem