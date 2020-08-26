BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarÜnlü Portföy Yönetimi A.Ş.' nin kurucusu bulunduğu aşağıdaki tabloda unvanları ve kodları yer alan fonların tasfiyelerine karar verilmiş olması nedeniyle, ilgili kurumun talebi üzerine söz konusu fonların kodları iptal edilecektir. İPTAL EDİLEN FON UNVANI FON KODU Ünlü Portföy İkinci Serbest Fon UOS Ünlü Portföy Üçüncü Serbest FonUPU PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871235BIST