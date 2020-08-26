Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

26.08.2020 14:05
GÜNCEL HABERLER



BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Ünlü  Portföy Yönetimi A.Ş.' nin kurucusu bulunduğu aşağıdaki tabloda unvanları ve kodları yer alan fonların tasfiyelerine karar verilmiş olması nedeniyle, ilgili kurumun talebi üzerine söz konusu fonların kodları  iptal edilecektir. İPTAL EDİLEN FON UNVANI    FON KODU Ünlü Portföy İkinci Serbest Fon        UOS Ünlü Portföy Üçüncü Serbest FonUPU  PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871235


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:471.098
Değişim :  0,52% |  5,65
Açılış :  1.090  
Önceki Kapanış :  1.092  
En Yüksek
1.105 En Düşük
1.086
BIST En Aktif Hisseler14:47
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IZMDC 21,56 16.297.215 % 10,00  
INTEM 15,73 3.422.497 % 10,00  
KENT 408,10 5.357.537 % 10,00  
CRFSA 6,83 10.448.111 % 9,98  
TKURU 117,10 456.339 % 9,95  
daha fazla
14:47 Alış Satış %  
Dolar 7,3616 7,3650 % -0,34  
Euro 8,6834 8,6899 % -0,65  
Sterlin 9,6500 9,6984 % -0,47  
Frank 8,0615 8,1101 % -0,63  
Riyal 1,9566 1,9665 % -0,46  
daha fazla
14:47 Alış Satış %  
Altın Ons 1.914 1.915 -13,76  
Altın Gr. 453 453 -5,21  
Cumhuriyet 3.017 3.063 -17,00  
Tam 3.001 3.076 -27,81  
Yarım 1.451 1.488 -13,46  
Çeyrek 728 744 -6,72  
Gümüş.Ons 26,35 26,39 -0,17  
Gümüş Gr. 6,24 6,25 -0,06  
B. Petrol 46,23 46,23 -0,06  
Seans Raporu 14:47
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru