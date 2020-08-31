BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
31.08.2020 14:47
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.' nin kurucusu bulunduğu aşağıdaki tabloda unvanı ve kodu yer alan fonun tasfiyesine karar verilmiş olması nedeniyle, ilgili kurumun talebi üzerine, 01/09/2020 tarihinden itibaren söz konusu fon kodu iptal edilecektir.
İPTAL EDİLEN FON UNVANI
FON KODU
Yapı Kredi Portföy Hisar Serbest Serbest (Döviz) Fon
YRH
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871791
BIST
15:021.084
En Yüksek
|Değişim
|: -1,52%
|| -16,71
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.101
|
1.102
En Düşük
1.084
15:027,3536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0201
|Açılış
|: 7,3590
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3630
|
7,3596
En Düşük
7,2953
15:028,7795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0782
|Açılış
|: 8,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7250
|
8,7807
En Düşük
8,6730
15:02464,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,04
|Açılış
|: 464,36
|
|Önceki Kapanış
|: 463,31
|
466,09
En Düşük
460,95
BIST En Aktif Hisseler15:02
|SNPAM
|11,99
|5.712.896
|% 10,00
|
|PKENT
|935,00
|6.576.583
|% 10,00
|
|ULAS
|3,19
|35.896.372
|% 10,00
|
|INTEM
|19,80
|19.194.061
|% 10,00
|
|SEKUR
|7,92
|8.181.455
|% 10,00
|
|KSTUR
|67,10
|36.928
|% -9,87
|
|MERIT
|32,92
|123.694
|% -9,81
|
|BMELK
|4,90
|291.847
|% -6,67
|
|POLTK
|160,00
|257.429
|% -5,83
|
|KLGYO
|5,94
|21.017.436
|% -4,81
|
|KRDMD
|3,12
|816.415.711
|% 0,97
|
|GUSGR
|6,25
|482.230.170
|% -3,10
|
|EKGYO
|1,77
|423.216.533
|% -3,28
|
|GARAN
|6,80
|408.710.551
|% -1,73
|
|FENER
|25,64
|390.447.156
|% 4,14
|
|KRDMD
|3,12
|816.415.711
|% 0,97
|
|EKGYO
|1,77
|423.216.533
|% -3,28
|
|GSRAY
|3,16
|253.727.702
|% 2,93
|
|ZOREN
|2,79
|226.653.115
|% 0,36
|
|YKBNK
|2,03
|157.057.771
|% -0,98
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3496
|7,3536
|% 0,27
|
|Euro
|8,7742
|8,7795
|% 0,90
|
|Sterlin
|9,7673
|9,8163
|% 0,05
|
|Frank
|8,1108
|8,1596
|% 0,41
|
|Riyal
|1,9535
|1,9633
|% 0,20
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.968
|1.969
|3,82
|
|Altın Gr.
|465
|465
|1,90
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.128
|8,00
|
|Tam
|3.069
|3.145
|6,22
|
|Yarım
|1.483
|1.521
|3,01
|
|Çeyrek
|744
|761
|1,51
|
|Gümüş.Ons
|28,00
|28,03
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|0,14
|
|B. Petrol
|46,41
|46,41
|0,60
|
Seans Raporu
15:02
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15:13KLGYO
Yüzde -4.81 oranında düşüşle 5.94 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 499, 250 adet işlem
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15:12KLGYO
Yüzde -4.65 oranında düşüşle 5.95 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 497, 411 adet işlem
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15:10XU100
Endeks 1, 085 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 4 altında . İşlem hacmi 8, 201.00 milyon TL de
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15:05
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, EREGL, YKBNK
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15:05XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 64 kaybederek (% -1.45 ) 997