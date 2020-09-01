BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
01.09.2020 16:07
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Açıklamalar
Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. 28/08/2020 tarihli yazıları ile kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 01/09/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodlarının kullanılmasına devam edilecektir.
ESKİ FON UNVANI
YENİ FON UNVANI
VEB
Vakıf Emeklilik ve Hayat AŞ. Katılım Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM Katılım Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
VED
Vakıf Emeklilik ve Hayat AŞ. OKS Muhafazakar Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM OKS Muhafazakar Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
VEE
Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
VEG
Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Birinci Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM Birinci Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
VEH
Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisse
Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
Hisse
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
VEI
Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM Katkı Emeklilik Yatırım Fonu
VEK
Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM Standart Emeklilik Yatırım Fonu
VEL
Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu
VEO
Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
VEP
Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM OKS Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
VER
Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu
VES
Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM
Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
VET
Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
VEU
Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM
Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
VEV
Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM OKS Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
VEY
Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Dinamik Değişken Grup Emeklilik
Yatırım Fonu
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM Katılım Dinamik Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
VGA
Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu
VGB
Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu
VGC
Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM OKS Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
VGD
Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup Emeklilik
Yatırım Fonu
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu
VGE
Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dinamik Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM Dinamik Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
VGF
Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS
Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM OKS Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
VGG
Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Dengeli Katılım Değişken Emeklilik
Yatırım Fonu
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM OKS
Dengeli Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
VGH
Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Atak Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM OKS Atak Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
VGK
Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS
Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu
VKE
Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Başlangıç Katılım Emeklilik Yatırım Fonu
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM
Başlangıç Katılım Emeklilik Yatırım Fonu
VGT
Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Pera 2 Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM Pera 2 Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
VGY
Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Pera 3 Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM Pera 3 Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
VGZ
Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS
Standart Emeklilik Yatırım Fonu
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu
VKJ
Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Başlangıç Emeklilik Yatırım Fonu
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM
Başlangıç Emeklilik Yatırım Fonu
VYB
Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
VGP
Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Turkcell Grubu Çalışanlarına Yönelik Pera 1 Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM Turkcell Grubu Çalışanlarına Yönelik Pera 1 Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872638
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