BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarVakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. 28/08/2020 tarihli yazıları ile kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 01/09/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodlarının kullanılmasına devam edilecektir.ESKİ FON UNVANIYENİ FON UNVANIVEBVakıf Emeklilik ve Hayat AŞ. Katılım Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım FonuTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM Katılım Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım FonuVEDVakıf Emeklilik ve Hayat AŞ. OKS Muhafazakar Katılım Değişken Emeklilik Yatırım FonuTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM OKS Muhafazakar Katılım Değişken Emeklilik Yatırım FonuVEEVakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım FonuTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım FonuVEGVakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Birinci Değişken Emeklilik Yatırım FonuTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM Birinci Değişken Emeklilik Yatırım FonuVEHVakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. HisseSenedi Emeklilik Yatırım FonuHisseTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM Hisse Senedi Emeklilik Yatırım FonuVEIVakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım FonuTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM Katkı Emeklilik Yatırım FonuVEKVakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım FonuTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM Standart Emeklilik Yatırım FonuVELVakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım FonuTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM Para Piyasası Emeklilik Yatırım FonuVEOVakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım FonuTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım FonuVEPVakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım FonuTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM OKS Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım FonuVERVakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım FonuTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM Katılım Katkı Emeklilik Yatırım FonuVESVakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım FonuTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEMBorçlanma Araçları Emeklilik Yatırım FonuVETVakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım FonuTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım FonuVEUVakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım FonuTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEMTemkinli Değişken Emeklilik Yatırım FonuVEVVakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım FonuTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM OKS Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım FonuVEYVakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Dinamik Değişken Grup EmeklilikYatırım FonuTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM Katılım Dinamik Değişken Grup Emeklilik Yatırım FonuVGAVakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım FonuTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM Altın Katılım Emeklilik Yatırım FonuVGBVakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Standart Emeklilik Yatırım FonuTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM Katılım Standart Emeklilik Yatırım FonuVGCVakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım FonuTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM OKS Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım FonuVGDVakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EmeklilikYatırım FonuTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım FonuVGEVakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dinamik Değişken Grup Emeklilik Yatırım FonuTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM Dinamik Değişken Grup Emeklilik Yatırım FonuVGFVakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKSAgresif Değişken Emeklilik Yatırım FonuTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM OKS Agresif Değişken Emeklilik Yatırım FonuVGGVakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Dengeli Katılım Değişken EmeklilikYatırım FonuTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM OKSDengeli Katılım Değişken Emeklilik Yatırım FonuVGHVakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Atak Katılım Değişken Emeklilik Yatırım FonuTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM OKS Atak Katılım Değişken Emeklilik Yatırım FonuVGKVakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKSKatılım Standart Emeklilik Yatırım FonuTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım FonuVKEVakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Başlangıç Katılım Emeklilik Yatırım FonuTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEMBaşlangıç Katılım Emeklilik Yatırım FonuVGTVakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Pera 2 Değişken Grup Emeklilik Yatırım FonuTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM Pera 2 Değişken Grup Emeklilik Yatırım FonuVGYVakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Pera 3 Değişken Grup Emeklilik Yatırım FonuTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM Pera 3 Değişken Grup Emeklilik Yatırım FonuVGZVakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKSStandart Emeklilik Yatırım FonuTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM OKS Standart Emeklilik Yatırım FonuVKJVakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Başlangıç Emeklilik Yatırım FonuTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEMBaşlangıç Emeklilik Yatırım FonuVYBVakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım FonuTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım FonuVGPVakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Turkcell Grubu Çalışanlarına Yönelik Pera 1 Değişken Grup Emeklilik Yatırım FonuTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM Turkcell Grubu Çalışanlarına Yönelik Pera 1 Değişken Grup Emeklilik Yatırım FonuPAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872638BIST