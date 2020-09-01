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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

01.09.2020 16:07
GÜNCEL HABERLER



BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

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Fonlara İlişkin Duyuru

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Açıklamalar

                                                 Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. 28/08/2020 tarihli yazıları ile kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 01/09/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodlarının kullanılmasına devam edilecektir.
 
 
                                                                      
     
    ESKİ FON UNVANI
    YENİ FON UNVANI

     VEB
    Vakıf Emeklilik ve Hayat AŞ.  Katılım Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
    Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.  VEM Katılım Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

    VED
    Vakıf Emeklilik  ve Hayat AŞ. OKS Muhafazakar Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
    Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.  VEM OKS Muhafazakar Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

    VEE
    Vakıf  Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
    Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM Dinamik Değişken  Emeklilik Yatırım Fonu

    VEG
    Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Birinci Değişken  Emeklilik Yatırım Fonu
    Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM Birinci Değişken  Emeklilik Yatırım Fonu

    VEH
            Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisse
Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
    Hisse

    Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM Hisse Senedi  Emeklilik Yatırım Fonu

    VEI
    Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş.  Katkı Emeklilik Yatırım Fonu
    Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.  VEM Katkı Emeklilik Yatırım Fonu

    VEK
    Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş.  Standart Emeklilik Yatırım Fonu
      Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM Standart Emeklilik  Yatırım Fonu
 

      VEL
    Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para  Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu
    Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.  VEM Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu

    VEO
      Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Agresif Katılım  Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
 
    Türkiye Hayat  ve Emeklilik A.Ş. VEM OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

    VEP
    Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Temkinli Değişken  Emeklilik Yatırım Fonu
    Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM OKS Temkinli  Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

    VER
    Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Katkı Emeklilik  Yatırım Fonu
    Türkiye Hayat  ve Emeklilik A.Ş. VEM Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu

 
 
   
    VES
    Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş.  Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
      Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM
Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

    VET
    Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş.  Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
    Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.  VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

    VEU
    Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş.  Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
      Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM
Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

    VEV
    Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş.  OKS Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
    Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.  VEM OKS Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

    VEY
      Vakıf Emeklilik  ve Hayat A.Ş. Katılım Dinamik Değişken Grup Emeklilik
Yatırım Fonu
    Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.  VEM Katılım Dinamik Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu

    VGA
    Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş.  Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu
    Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.  VEM Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu

    VGB
    Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş.  Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu
    Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.  VEM Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu

    VGC
    Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş.  OKS Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
    Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.  VEM OKS Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

    VGD
      Vakıf Emeklilik  ve Hayat A.Ş. Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup Emeklilik
Yatırım Fonu
    Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.  VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu

    VGE
    Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş.  Dinamik Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
    Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.  VEM Dinamik Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu

    VGF
      Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS
Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
    Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.  VEM OKS Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

    VGG
      Vakıf Emeklilik  ve Hayat A.Ş. OKS Dengeli Katılım Değişken Emeklilik
Yatırım Fonu
      Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM OKS
Dengeli Katılım Değişken  Emeklilik Yatırım Fonu

    VGH
    Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş.  OKS Atak Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
    Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.  VEM OKS Atak Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

    VGK
      Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS
Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu
    Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.  VEM OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu

    VKE
    Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş.  Başlangıç Katılım Emeklilik Yatırım Fonu
      Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM
Başlangıç Katılım Emeklilik Yatırım Fonu

                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    VGT
    Vakıf Emeklilik  ve Hayat A.Ş. Pera 2 Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
    Türkiye Hayat ve  Emeklilik A.Ş. VEM Pera 2 Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu

    VGY
    Vakıf Emeklilik ve  Hayat A.Ş. Pera 3 Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
    Türkiye Hayat ve  Emeklilik A.Ş. VEM Pera 3 Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu

    VGZ
      Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS
Standart Emeklilik Yatırım Fonu
    Türkiye Hayat ve  Emeklilik A.Ş. VEM OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu

    VKJ
    Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş.  Başlangıç Emeklilik Yatırım Fonu
      Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM
Başlangıç Emeklilik Yatırım Fonu

    VYB
    Vakıf Emeklilik ve  Hayat A.Ş. Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
    Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.  VEM Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

    VGP
    Vakıf Emeklilik ve  Hayat A.Ş. Turkcell Grubu Çalışanlarına Yönelik Pera 1 Değişken Grup  Emeklilik Yatırım Fonu
    Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.  VEM Turkcell Grubu Çalışanlarına Yönelik Pera 1 Değişken Grup Emeklilik  Yatırım Fonu

 
 
                                                                    PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872638


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Tam 3.085 3.163 12,01  
Yarım 1.491 1.530 5,80  
Çeyrek 748 765 2,91  
Gümüş.Ons 28,39 28,42 0,27  
Gümüş Gr. 6,74 6,75 0,09  
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