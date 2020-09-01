BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarHalk Hayat ve Emeklilik A.Ş. 28/08/2020 tarihli yazıları ile kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 01/09/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodlarının kullanılmasına devam edilecektir.ESKİ FON UNVANIYENİ FON UNVANIHENHalk Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Standart Emeklilik Yatırım FonuTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. HEM OKS Standart Emeklilik Yatırım FonuHEUHalk Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKSKatılım Standart Emeklilik Yatırım FonuTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. HEMOKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım FonuHHAHalk Hayat ve Emeklilik A.Ş. KatılımKatkı Emeklilik Yatırım FonuTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. HEM Katılım Katkı Emeklilik Yatırım FonuHHBHalk Hayat ve Emeklilik A.Ş. HisseSenedi Emeklilik Yatırım FonuTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. HEM Hisse Senedi Emeklilik Yatırım FonuHHCHalk Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Temkinli Değişken Emeklilik YatırımFonuTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. HEMOKS Temkinli Değişken EmeklilikYatırım FonuHHDHalk Hayat ve Emeklilik A.Ş. KatılımStandart Emeklilik Yatırım FonuTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. HEM Katılım Standart Emeklilik Yatırım FonuHHEHalk Hayat ve Emeklilik A.Ş. Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım FonuTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. HEMDinamik Değişken Emeklilik YatırımFonuHHFHalk Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım FonuTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. HEM Altın Katılım Emeklilik Yatırım FonuHHGHalk Hayat ve Emeklilik A.Ş. Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım FonuTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım FonuHHHHalk Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Dengeli Değişken Emeklilik YatırımFonuTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. HEMOKS Dengeli Değişken EmeklilikYatırım FonuHHIHalk Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Atak Değişken Emeklilik Yatırım FonuTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. HEM OKS Atak Değişken Emeklilik Yatırım FonuHHKHalk Hayat ve Emeklilik A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Standart EmeklilikYatırım FonuTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. HEMKamu Borçlanma Araçları StandartEmeklilik Yatırım FonuHHMHalk Hayat ve Emeklilik A.Ş. KatılımHisse Senedi Emeklilik Yatırım FonuTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. HEMKatılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım FonuHHNHalk Hayat ve Emeklilik A.Ş. KatılımDinamik Değişken Emeklilik YatırımFonuTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. HEMKatılım Dinamik Değişken EmeklilikYatırım FonuHHOHalk Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKSAgresif Değişken Emeklilik Yatırım FonuTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. HEMOKS Agresif Değişken EmeklilikYatırım FonuHHPHalk Hayat ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım FonuTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. HEM Para Piyasası Emeklilik Yatırım FonuHHRHalk Hayat ve Emeklilik A.Ş. BaşlangıçEmeklilik Yatırım FonuTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. HEM Başlangıç Emeklilik Yatırım FonuHHTHalk Hayat ve Emeklilik A.Ş. KatkıEmeklilik Yatırım FonuTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. HEMKatkı Emeklilik Yatırım FonuHHUHalk Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS AtakKatılım Değişken Emeklilik Yatırım FonuTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. HEM OKS Atak Katılım Değişken EmeklilikYatırım FonuHHVHalk Hayat ve Emeklilik A.Ş. Başlangıç Katılım Emeklilik Yatırım FonuTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. HEMBaşlangıç Katılım Emeklilik YatırımFonuHHYHalk Hayat ve Emeklilik A.Ş. Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım FonuTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. HEMTemkinli Değişken Emeklilik Yatırım FonuHHZHalk Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Agresif Katılım Değişken EmeklilikYatırım FonuTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. HEMOKS Agresif Katılım DeğişkenEmeklilik Yatırım FonuPAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872639BIST