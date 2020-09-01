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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

01.09.2020 16:11
GÜNCEL HABERLER



BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

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Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

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Açıklamalar

                    
Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. 28/08/2020 tarihli yazıları ile kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 01/09/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodlarının kullanılmasına devam edilecektir.
 
 
                                                                      
     
    ESKİ FON UNVANI
    YENİ FON UNVANI

    HEN
    Halk  Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu
    Türkiye  Hayat ve Emeklilik A.Ş. HEM OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu

    HEU
      Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş.  OKS
Katılım  Standart Emeklilik Yatırım Fonu
      Türkiye Hayat ve Emeklilik  A.Ş. HEM
OKS Katılım Standart  Emeklilik Yatırım Fonu

    HHA
      Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş.  Katılım
Katkı Emeklilik Yatırım Fonu
    Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.  HEM Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu

    HHB
      Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş.  Hisse
Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
    Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.  HEM Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

    HHC
      Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Temkinli Değişken  Emeklilik Yatırım
Fonu
        Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.  HEM
OKS Temkinli Değişken  Emeklilik
Yatırım  Fonu

    HHD
      Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş.  Katılım
Standart  Emeklilik Yatırım Fonu
    Türkiye  Hayat ve Emeklilik A.Ş. HEM Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu

    HHE
    Halk  Hayat ve Emeklilik A.Ş. Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
        Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.  HEM
Dinamik Değişken Emeklilik  Yatırım
Fonu

    HHF
    Halk  Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu
    Türkiye  Hayat ve Emeklilik A.Ş. HEM Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu

    HHG
    Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş.  Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
    Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. HEM Kamu Dış Borçlanma  Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

    HHH
      Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Dengeli Değişken  Emeklilik Yatırım
Fonu
        Türkiye Hayat ve Emeklilik  A.Ş. HEM
OKS Dengeli Değişken  Emeklilik
Yatırım Fonu

    HHI
    Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş.  OKS Atak Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
    Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. HEM OKS Atak Değişken  Emeklilik Yatırım Fonu

 
         HHK
      Halk  Hayat ve Emeklilik A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Standart Emeklilik
Yatırım Fonu
        Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. HEM
Kamu Borçlanma Araçları Standart
Emeklilik Yatırım Fonu

     HHM
      Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katılım
Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
      Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. HEM
Katılım Hisse Senedi Emeklilik  Yatırım Fonu

    HHN
        Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katılım
Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım
Fonu
        Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. HEM
Katılım Dinamik Değişken Emeklilik
Yatırım Fonu

    HHO
      Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS
Agresif  Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
        Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. HEM
OKS Agresif Değişken Emeklilik
Yatırım Fonu

     HHP
    Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik  Yatırım Fonu
    Türkiye Hayat ve  Emeklilik A.Ş. HEM Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu

    HHR
      Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. Başlangıç
Emeklilik Yatırım Fonu
    Türkiye Hayat ve  Emeklilik A.Ş. HEM Başlangıç Emeklilik Yatırım Fonu

    HHT
      Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katkı
Emeklilik Yatırım Fonu
        Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. HEM
Katkı Emeklilik Yatırım Fonu

    HHU
      Halk  Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Atak
Katılım Değişken Emeklilik  Yatırım Fonu
      Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.  HEM OKS Atak Katılım Değişken Emeklilik
Yatırım Fonu

    HHV
    Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş.  Başlangıç Katılım Emeklilik Yatırım Fonu
        Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. HEM
Başlangıç Katılım Emeklilik Yatırım
Fonu

    HHY
    Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş.  Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
      Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. HEM
Temkinli Değişken Emeklilik  Yatırım Fonu

    HHZ
      Halk Hayat ve  Emeklilik A.Ş. OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik
Yatırım  Fonu
        Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. HEM
OKS Agresif Katılım Değişken
Emeklilik Yatırım Fonu

 
                                                                          PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872639


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KUYAS 2,86 64.795.646 % 10,00  
YONGA 28,60 553.045 % 10,00  
PKENT 1.028,50 5.918.373 % 10,00  
LUKSK 24,86 2.529.580 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
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Euro 8,8054 8,8119 % 0,46  
Sterlin 9,8546 9,9040 % 0,65  
Frank 8,0896 8,1383 % -0,10  
Riyal 1,9589 1,9687 % 0,30  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.974 1.974 6,04  
Altın Gr. 468 468 3,05  
Cumhuriyet 3.100 3.147 11,00  
Tam 3.085 3.163 12,01  
Yarım 1.491 1.530 5,80  
Çeyrek 748 765 2,91  
Gümüş.Ons 28,39 28,42 0,27  
Gümüş Gr. 6,72 6,73 0,08  
B. Petrol 45,88 45,88 0,60  
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