BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
01.09.2020 16:11
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Açıklamalar
Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. 28/08/2020 tarihli yazıları ile kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 01/09/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodlarının kullanılmasına devam edilecektir.
ESKİ FON UNVANI
YENİ FON UNVANI
HEN
Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. HEM OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu
HEU
Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS
Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. HEM
OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu
HHA
Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katılım
Katkı Emeklilik Yatırım Fonu
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. HEM Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu
HHB
Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. Hisse
Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. HEM Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
HHC
Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım
Fonu
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. HEM
OKS Temkinli Değişken Emeklilik
Yatırım Fonu
HHD
Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katılım
Standart Emeklilik Yatırım Fonu
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. HEM Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu
HHE
Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. HEM
Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım
Fonu
HHF
Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. HEM Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu
HHG
Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
HHH
Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım
Fonu
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. HEM
OKS Dengeli Değişken Emeklilik
Yatırım Fonu
HHI
Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Atak Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. HEM OKS Atak Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
HHK
Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Standart Emeklilik
Yatırım Fonu
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. HEM
Kamu Borçlanma Araçları Standart
Emeklilik Yatırım Fonu
HHM
Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katılım
Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. HEM
Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
HHN
Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katılım
Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım
Fonu
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. HEM
Katılım Dinamik Değişken Emeklilik
Yatırım Fonu
HHO
Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS
Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. HEM
OKS Agresif Değişken Emeklilik
Yatırım Fonu
HHP
Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. HEM Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu
HHR
Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. Başlangıç
Emeklilik Yatırım Fonu
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. HEM Başlangıç Emeklilik Yatırım Fonu
HHT
Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katkı
Emeklilik Yatırım Fonu
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. HEM
Katkı Emeklilik Yatırım Fonu
HHU
Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Atak
Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. HEM OKS Atak Katılım Değişken Emeklilik
Yatırım Fonu
HHV
Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. Başlangıç Katılım Emeklilik Yatırım Fonu
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. HEM
Başlangıç Katılım Emeklilik Yatırım
Fonu
HHY
Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. HEM
Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
HHZ
Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik
Yatırım Fonu
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. HEM
OKS Agresif Katılım Değişken
Emeklilik Yatırım Fonu
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