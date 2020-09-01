BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarVakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. 28/08/2020 tarihli yazıları ile kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 01/09/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodlarının kullanılmasına devam edilecektir.ESKİ FON UNVANIYENİ FON UNVANIVGAVakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım FonuTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM Altın Katılım Emeklilik Yatırım FonuVGZVakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Standart Emeklilik Yatırım FonuTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM OKS Standart Emeklilik Yatırım FonuVGKVakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım FonuTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım FonuPAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872640BIST