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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

01.09.2020 16:14
GÜNCEL HABERLER



BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

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Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

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Açıklamalar

                  
Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. 28/08/2020 tarihli yazıları ile kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 01/09/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodlarının kullanılmasına devam edilecektir.
 
 
                                                                      
     
    ESKİ FON UNVANI
    YENİ FON UNVANI

      VGA
    Vakıf Emeklilik ve  Hayat A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu
    Türkiye Hayat ve  Emeklilik A.Ş. VEM Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu

    VGZ
    Vakıf Emeklilik ve  Hayat A.Ş. OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu
    Türkiye Hayat ve  Emeklilik A.Ş. VEM OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu

    VGK
    Vakıf Emeklilik ve  Hayat A.Ş. OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu
    Türkiye Hayat ve  Emeklilik A.Ş. VEM OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu

 
 
                                                                PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872640


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Altın Ons 1.975 1.976 7,52  
Altın Gr. 467 468 2,72  
Cumhuriyet 3.100 3.147 11,00  
Tam 3.085 3.163 12,01  
Yarım 1.491 1.530 5,80  
Çeyrek 748 765 2,91  
Gümüş.Ons 28,43 28,47 0,31  
Gümüş Gr. 6,73 6,73 0,08  
B. Petrol 45,85 45,85 0,57  
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