BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
01.09.2020 16:14
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. 28/08/2020 tarihli yazıları ile kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 01/09/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodlarının kullanılmasına devam edilecektir.
ESKİ FON UNVANI
YENİ FON UNVANI
VGA
Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu
VGZ
Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu
VGK
Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872640
BIST
18:051.085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 6,58
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.079
|
1.086
En Düşük
1.064
18:057,3711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0251
|Açılış
|: 7,3790
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3650
|
7,3765
En Düşük
7,3225
18:058,8105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0387
|Açılış
|: 8,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,8470
En Düşük
8,7425
18:05467,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,72
|Açılış
|: 467,56
|
|Önceki Kapanış
|: 464,84
|
472,39
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOGUB
|4,73
|57.402.923
|% 10,00
|
|KUYAS
|2,86
|64.795.646
|% 10,00
|
|YONGA
|28,60
|553.045
|% 10,00
|
|PKENT
|1.028,50
|5.918.373
|% 10,00
|
|LUKSK
|24,86
|2.529.580
|% 10,00
|
|IZMDC
|25,38
|1.908.297
|% -10,00
|
|BURVA
|62,60
|2.458.649
|% -9,99
|
|BURCE
|23,30
|1.984.293
|% -9,97
|
|RALYH
|6,02
|17.074.416
|% -9,88
|
|ULAS
|2,88
|62.126.593
|% -9,72
|
|SISE
|6,20
|1.132.394.316
|% 2,65
|
|ASELS
|16,83
|929.711.310
|% 3,63
|
|GARAN
|6,89
|820.320.228
|% 1,92
|
|PETKM
|3,96
|729.105.801
|% 1,28
|
|KRDMD
|3,01
|726.914.093
|% -1,31
|
|EKGYO
|1,76
|496.743.486
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,01
|726.914.093
|% -1,31
|
|PETKM
|3,96
|729.105.801
|% 1,28
|
|SISE
|6,20
|1.132.394.316
|% 2,65
|
|GSRAY
|3,17
|472.002.347
|% 2,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3678
|7,3711
|% 0,34
|
|Euro
|8,8047
|8,8105
|% 0,44
|
|Sterlin
|9,8568
|9,9063
|% 0,67
|
|Frank
|1,9592
|1,9691
|% 0,32
|
|Riyal
|467,4630
|467,5890
|% 0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.975
|1.976
|7,52
|
|Altın Gr.
|467
|468
|2,72
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.147
|11,00
|
|Tam
|3.085
|3.163
|12,01
|
|Yarım
|1.491
|1.530
|5,80
|
|Çeyrek
|748
|765
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|28,43
|28,47
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,73
|6,73
|0,08
|
|B. Petrol
|45,85
|45,85
|0,57
|