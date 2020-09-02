BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
02.09.2020 10:17
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.' nin kurucusu bulunduğu aşağıdaki tabloda unvanı ve kodu yer alan fonun tasfiyesine karar verilmiş olması nedeniyle, ilgili kurumun talebi üzerine, 03/09/2020 tarihinden itibaren söz konusu fon kodu iptal edilecektir.
İPTAL EDİLEN FON UNVANI
FON KODU
Azimut PYŞ İkinci Serbest Fon
IBH
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872844
BIST
10:051.087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,51
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085
|
1.087
En Düşük
1.083
10:057,3764
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0088
|Açılış
|: 7,3790
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3650
|
7,3764
En Düşük
7,3588
10:058,7629
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0149
|Açılış
|: 8,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,7941
En Düşük
8,7570
10:05466,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,49
|Açılış
|: 466,19
|
|Önceki Kapanış
|: 466,67
|
467,51
En Düşük
464,26
BIST En Aktif Hisseler10:05
|YKSLN
|8,38
|10.983.674
|% 18,61
|
|YONGA
|31,46
|210.908
|% 10,00
|
|BALAT
|2,31
|202.809
|% 10,00
|
|SEKUR
|9,58
|4.106.042
|% 9,99
|
|TKURU
|188,30
|1.287.219
|% 9,99
|
|BURVA
|56,35
|486.864
|% -9,98
|
|ULAS
|2,69
|570.545
|% -6,60
|
|NIBAS
|15,90
|69.789
|% -5,86
|
|CASA
|28,50
|3.620
|% -5,19
|
|SONME
|10,36
|5.092
|% -5,04
|
|FENER
|29,78
|64.413.422
|% 5,60
|
|EKGYO
|1,77
|21.107.819
|% 0,57
|
|TUPRS
|80,75
|15.277.169
|% -0,25
|
|THYAO
|10,64
|14.057.437
|% -0,47
|
|TURSG
|6,00
|13.858.847
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,77
|21.107.819
|% 0,57
|
|IHLGM
|1,42
|10.712.091
|% -2,07
|
|YKBNK
|2,06
|5.552.159
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,11
|11.925.886
|% 1,59
|
|TURSG
|6,00
|13.858.847
|% 0,84
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3720
|7,3764
|% 0,12
|
|Euro
|8,7577
|8,7629
|% -0,17
|
|Sterlin
|9,8241
|9,8734
|% -0,03
|
|Frank
|8,0586
|8,1072
|% -0,09
|
|Riyal
|1,9601
|1,9699
|% 0,12
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.965
|1.965
|-5,30
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-0,77
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.147
|11,00
|
|Tam
|3.085
|3.163
|12,01
|
|Yarım
|1.491
|1.530
|5,80
|
|Çeyrek
|748
|765
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|27,90
|27,95
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,64
|-0,03
|
|B. Petrol
|45,98
|45,98
|0,40
|