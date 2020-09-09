BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda tabloda belirtilen fonların birleşmesi nedeniyle Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 10/09/2020 tarihinden itibaren bünyesinde birleşilen fonun unvanı ve kodu kullanılacaktır.Birleşme Nedeniyle Sona Erecek FonBünyesinde Birleşilen FonBNY-BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Değişken Grup Emeklilik Yatırım FonuBPF – BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım FonuPAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874208BIST