BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
11.09.2020 15:47
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İş Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "İş Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon" adına yapılacak işlemler için 14/09/2020 tarihinden itibaren "KKH" kodu kullanılacaktır.
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874670
BIST
15:501.102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,97
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.105
En Düşük
1.097
15:507,4765
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0278
|Açılış
|: 7,4920
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4670
|
7,4786
En Düşük
7,4368
15:508,8609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0555
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8739
En Düşük
8,7908
15:50467,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,45
|Açılış
|: 467,62
|
|Önceki Kapanış
|: 466,17
|
467,96
En Düşük
463,51
BIST En Aktif Hisseler15:48
|DNISI
|6,82
|2.465.812
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,70
|6.394.576
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,70
|6.394.576
|% 10,00
|
|SODSN
|15,07
|508.793
|% 10,00
|
|UFUK
|9,35
|234.150
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,88
|13.670.194
|% -9,98
|
|FENER
|39,90
|7.649.030
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,81
|7.280.709
|% -9,92
|
|BJKAS
|3,59
|5.674.246
|% -9,80
|
|HATEK
|12,19
|71.934.653
|% -9,37
|
|PETKM
|4,30
|1.499.003.557
|% 0,94
|
|THYAO
|10,94
|663.439.019
|% 1,67
|
|TUPRS
|81,70
|499.134.323
|% 0,74
|
|ZOREN
|2,75
|496.503.420
|% 1,10
|
|IHLGM
|1,55
|492.554.195
|% 6,90
|
|PETKM
|4,30
|1.499.003.557
|% 0,94
|
|IHLGM
|1,55
|492.554.195
|% 6,90
|
|SKBNK
|1,50
|455.226.438
|% -0,66
|
|IHYAY
|1,30
|317.385.238
|% 4,00
|
|IHLAS
|1,07
|252.766.466
|% 9,18
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4721
|7,4763
|% 0,37
|
|Euro
|8,8517
|8,8576
|% 0,59
|
|Sterlin
|9,5451
|9,5929
|% 0,34
|
|Frank
|8,1815
|8,2308
|% 0,42
|
|Riyal
|1,9864
|1,9964
|% 0,34
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.946
|-0,24
|
|Altın Gr.
|467
|467
|0,99
|
|Cumhuriyet
|3.098
|3.145
|-18,00
|
|Tam
|3.084
|3.160
|-17,86
|
|Yarım
|1.491
|1.529
|-8,64
|
|Çeyrek
|748
|764
|-4,32
|
|Gümüş.Ons
|26,81
|26,85
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,00
|
|B. Petrol
|39,64
|39,64
|-0,42
|
Seans Raporu
15:48
daha fazla
-
16:02LINK
Yüzde 4.44 oranında artışla 32.90 lira fiyatla işlem gören hissede 487, 304 adet işlem
-
16:00SONME
Yüzde 9.74 oranında artışla 15.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 031, 355 adet işlem
-
15:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 59 artarak (% 0.36 ) 1, 012
-
15:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YONGA, MMCAS, PKART, SERVE, AVHOL, KSTUR, MEGAP, UFUK, TACTR, BASCM
-
15:59
ETILR, FORMT, MEGAP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında