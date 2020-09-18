BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
18.09.2020 14:03
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Atlas Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Atlas Portföy İkinci Serbest Fon" adına yapılacak işlemler için 21/09/2020 tarihinden itibaren "ZVB " kodu kullanılacaktır.
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875628
BIST
15:241.112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,61
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.116
En Düşük
1.110
15:247,5730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0263
|Açılış
|: 7,5880
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5760
|
7,5765
En Düşük
7,5327
15:248,9740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0201
|Açılış
|: 8,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9250
|
8,9815
En Düşük
8,9268
15:24474,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,60
|Açılış
|: 474,32
|
|Önceki Kapanış
|: 471,72
|
475,95
En Düşük
471,17
BIST En Aktif Hisseler15:24
|AYCES
|77,55
|6.833.313
|% 10,00
|
|TKURU
|483,00
|3.956.736
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.805,10
|814.501
|% 10,00
|
|COSMO
|6,05
|1.442.399
|% 10,00
|
|ISATR
|307.986,80
|307.987
|% 10,00
|
|YONGA
|66,00
|2.271.522
|% -9,96
|
|TACTR
|7,46
|1.123.640
|% -9,90
|
|NUGYO
|7,65
|53.425.610
|% -9,89
|
|BRKO
|0,55
|4.523.412
|% -9,84
|
|ETILR
|3,12
|1.610.219
|% -9,57
|
|KRDMD
|3,23
|1.268.964.156
|% 2,87
|
|PETKM
|4,37
|670.247.087
|% 0,00
|
|HLGYO
|2,61
|513.222.843
|% 7,85
|
|DGKLB
|2,62
|411.214.675
|% -8,71
|
|VKGYO
|3,51
|350.284.987
|% 7,34
|
|KRDMD
|3,23
|1.268.964.156
|% 2,87
|
|HLGYO
|2,61
|513.222.843
|% 7,85
|
|DGKLB
|2,62
|411.214.675
|% -8,71
|
|PETKM
|4,37
|670.247.087
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,06
|112.363.197
|% 0,00
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5702
|7,5730
|% 0,35
|
|Euro
|8,9673
|8,9740
|% 0,22
|
|Sterlin
|9,7789
|9,8280
|% 0,19
|
|Frank
|8,2777
|8,3276
|% 0,06
|
|Riyal
|2,0113
|2,0213
|% 0,28
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.951
|6,15
|
|Altın Gr.
|475
|475
|2,89
|
|Cumhuriyet
|3.145
|3.193
|15,00
|
|Tam
|3.134
|3.212
|15,83
|
|Yarım
|1.515
|1.554
|7,66
|
|Çeyrek
|760
|777
|3,83
|
|Gümüş.Ons
|27,01
|27,05
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|0,02
|
|B. Petrol
|42,88
|42,88
|-0,43
|
Seans Raporu
15:24
daha fazla
-
15:35
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, EREGL, THYAO
-
15:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 47 artarak (% 0.14 ) 1, 018
-
15:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TMSN, POLTK, MEGAP, VANGD, ARTI, UZERB, MERIT, YBTAS, BEYAZ, UFUK
-
15:35
KAPLM, VKGYO, SELGD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:35
AKMGY, PENGD, NIBAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında