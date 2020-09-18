BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarİş Portföy A.Ş. 11/09/2020 tarihli yazıları ile kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 01/10/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodlarının kullanılmasına devam edilecektir.ESKİ FON UNVANIYENİ FON UNVANICTMİş Portföy Kefon Serbest (Döviz) Özel Fonİş Portföy Kefon Serbest Özel FonCTGİş Portföy Fefon Serbest (Döviz) Özel Fonİş Portföy Fefon Serbest Özel FonCTFİş Portföy ASSG Serbest (Döviz) Özel Fonİş Portföy ASSG Serbest Özel FonCTVİş Portföy MHA Serbest (Döviz) Özel Fonİş Portföy MHA Serbest Özel FonPAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875638BIST