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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

18.09.2020 14:32
GÜNCEL HABERLER



BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

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Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

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Açıklamalar

                  
İş Portföy A.Ş. 11/09/2020 tarihli yazıları ile kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 01/10/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodlarının kullanılmasına devam edilecektir.
 
 
                                                                      
     
    ESKİ FON UNVANI
    YENİ FON UNVANI

     CTM
    İş Portföy Kefon Serbest (Döviz) Özel Fon
    İş Portföy Kefon Serbest Özel Fon

    CTG
    İş Portföy Fefon Serbest (Döviz) Özel Fon
    İş Portföy Fefon  Serbest Özel Fon

    CTF
    İş Portföy ASSG Serbest (Döviz) Özel Fon
    İş Portföy ASSG Serbest Özel Fon

    CTV
    İş Portföy MHA Serbest (Döviz) Özel Fon
    İş Portföy MHA Serbest Özel Fon

 
 
                                                                PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875638


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AYCES 77,55 6.841.844 % 10,00  
TKURU 483,00 3.956.736 % 10,00  
YBTAS 13.805,10 814.501 % 10,00  
COSMO 6,05 1.442.399 % 10,00  
ISATR 307.986,80 307.987 % 10,00  
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Frank 8,2893 8,3393 % 0,20  
Riyal 2,0128 2,0228 % 0,35  
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15:48 Alış Satış %  
Altın Ons 1.951 1.952 7,32  
Altın Gr. 475 475 3,26  
Cumhuriyet 3.146 3.194 16,00  
Tam 3.137 3.215 18,61  
Yarım 1.516 1.555 9,00  
Çeyrek 760 778 4,50  
Gümüş.Ons 26,93 26,97 -0,07  
Gümüş Gr. 6,56 6,57 0,01  
B. Petrol 42,95 42,95 -0,36  
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