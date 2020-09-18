BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
18.09.2020 14:32
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İş Portföy A.Ş. 11/09/2020 tarihli yazıları ile kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 01/10/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodlarının kullanılmasına devam edilecektir.
ESKİ FON UNVANI
YENİ FON UNVANI
CTM
İş Portföy Kefon Serbest (Döviz) Özel Fon
İş Portföy Kefon Serbest Özel Fon
CTG
İş Portföy Fefon Serbest (Döviz) Özel Fon
İş Portföy Fefon Serbest Özel Fon
CTF
İş Portföy ASSG Serbest (Döviz) Özel Fon
İş Portföy ASSG Serbest Özel Fon
CTV
İş Portföy MHA Serbest (Döviz) Özel Fon
İş Portföy MHA Serbest Özel Fon
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875638
BIST
15:501.113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,21
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.116
En Düşük
1.110
15:507,5701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0234
|Açılış
|: 7,5930
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5760
|
7,5765
En Düşük
7,5327
15:508,9716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0177
|Açılış
|: 8,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9250
|
8,9815
En Düşük
8,9268
15:50474,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 3,26
|Açılış
|: 474,98
|
|Önceki Kapanış
|: 471,72
|
475,95
En Düşük
471,17
BIST En Aktif Hisseler15:48
|AYCES
|77,55
|6.841.844
|% 10,00
|
|TKURU
|483,00
|3.956.736
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.805,10
|814.501
|% 10,00
|
|COSMO
|6,05
|1.442.399
|% 10,00
|
|ISATR
|307.986,80
|307.987
|% 10,00
|
|YONGA
|66,00
|2.271.522
|% -9,96
|
|CMENT
|35,58
|24.768.550
|% -9,92
|
|TACTR
|7,46
|1.123.640
|% -9,90
|
|NUGYO
|7,65
|62.976.585
|% -9,89
|
|BRKO
|0,55
|4.523.412
|% -9,84
|
|KRDMD
|3,23
|1.275.634.247
|% 2,87
|
|PETKM
|4,38
|697.401.852
|% 0,23
|
|HLGYO
|2,61
|534.727.243
|% 7,85
|
|DGKLB
|2,62
|417.271.683
|% -8,71
|
|VKGYO
|3,50
|373.733.915
|% 7,03
|
|KRDMD
|3,23
|1.275.634.247
|% 2,87
|
|HLGYO
|2,61
|534.727.243
|% 7,85
|
|PETKM
|4,38
|697.401.852
|% 0,23
|
|DGKLB
|2,62
|417.271.683
|% -8,71
|
|VKGYO
|3,50
|373.733.915
|% 7,03
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5670
|7,5702
|% 0,31
|
|Euro
|8,9659
|8,9707
|% 0,19
|
|Sterlin
|9,7972
|9,8463
|% 0,38
|
|Frank
|8,2893
|8,3393
|% 0,20
|
|Riyal
|2,0128
|2,0228
|% 0,35
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.952
|7,32
|
|Altın Gr.
|475
|475
|3,26
|
|Cumhuriyet
|3.146
|3.194
|16,00
|
|Tam
|3.137
|3.215
|18,61
|
|Yarım
|1.516
|1.555
|9,00
|
|Çeyrek
|760
|778
|4,50
|
|Gümüş.Ons
|26,93
|26,97
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,01
|
|B. Petrol
|42,95
|42,95
|-0,36
|