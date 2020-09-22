BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
22.09.2020 12:40
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.Tarım Hayvancılık ve Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu " adına yapılacak işlemler için 23/09/2020 tarihinden itibaren "FZS" kodu kullanılacaktır.
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876141
BIST
12:441.094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 7,37
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.096
En Düşük
1.085
12:447,6456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0135
|Açılış
|: 7,6720
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6620
|
7,6695
En Düşük
7,6111
12:448,9741
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0055
|Açılış
|: 8,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9800
|
8,9988
En Düşük
8,9625
12:44467,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,57
|Açılış
|: 467,91
|
|Önceki Kapanış
|: 469,48
|
471,26
En Düşük
466,32
BIST En Aktif Hisseler12:42
|IDGYO
|6,27
|7.909.856
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.142,90
|1.577.174
|% 10,00
|
|TLMAN
|31,26
|7.809.154
|% 9,99
|
|TKURU
|584,40
|369.341
|% 9,99
|
|EMNIS
|22,70
|269.426
|% 9,98
|
|PKENT
|809,20
|76.065
|% -10,00
|
|KENT
|369,40
|622.439
|% -9,99
|
|KSTUR
|167,70
|259.767
|% -9,98
|
|IZMDC
|18,35
|295.380
|% -9,96
|
|YONGA
|53,50
|437.844
|% -9,93
|
|SISE
|6,57
|848.116.383
|% 0,31
|
|KRDMD
|3,22
|531.042.640
|% 1,26
|
|PETKM
|4,23
|403.911.301
|% 1,68
|
|TCELL
|14,91
|167.998.219
|% 1,50
|
|ISGYO
|1,75
|165.290.028
|% 3,55
|
|KRDMD
|3,22
|531.042.640
|% 1,26
|
|SISE
|6,57
|848.116.383
|% 0,31
|
|PETKM
|4,23
|403.911.301
|% 1,68
|
|ISGYO
|1,75
|165.290.028
|% 3,55
|
|EKGYO
|1,73
|127.974.028
|% 0,00
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6413
|7,6429
|% 0,14
|
|Euro
|8,9691
|8,9740
|% -0,06
|
|Sterlin
|9,7480
|9,7968
|% -0,07
|
|Frank
|8,3041
|8,3541
|% -0,11
|
|Riyal
|2,0309
|2,0411
|% 0,09
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|-8,43
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-1,54
|
|Cumhuriyet
|3.114
|3.162
|14,00
|
|Tam
|3.098
|3.175
|9,97
|
|Yarım
|1.497
|1.536
|4,83
|
|Çeyrek
|751
|768
|2,41
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,26
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|-0,10
|
|B. Petrol
|41,97
|41,97
|0,53
|