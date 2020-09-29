BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
29.09.2020 13:32
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 30/09/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.
Fon Ünvanı
Fon Kodu
Azimut Portföy 8.0 Serbest Fon
PSL
Azimut Portföy 9.0 Serbest Fon
PSG
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877173
BIST
14:531.127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 5,75
|Açılış
|: 1.124
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121
|
1.132
En Düşük
1.120
14:537,8330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0324
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8539
En Düşük
7,7765
14:539,1695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0654
|Açılış
|: 9,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,1817
En Düşük
9,0696
14:53474,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,48
|Açılış
|: 474,74
|
|Önceki Kapanış
|: 472,26
|
475,98
En Düşük
470,23
BIST En Aktif Hisseler14:53
|KERVN
|0,88
|6.341.650
|% 10,00
|
|BFREN
|875,40
|36.397.138
|% 9,99
|
|CMBTN
|138,90
|10.918.383
|% 9,98
|
|BRYAT
|197,50
|10.468.657
|% 9,97
|
|BOSSA
|12,79
|34.040.429
|% 9,97
|
|KENT
|240,10
|156.509
|% -32,37
|
|AYCES
|82,75
|9.501.326
|% -9,96
|
|SERVE
|14,25
|1.726.598
|% -8,65
|
|ARMDA
|61,60
|13.204.817
|% -8,06
|
|ANACM
|6,36
|113.490.767
|% -4,36
|
|SISE
|7,44
|2.994.794.325
|% -4,25
|
|GARAN
|7,00
|877.733.666
|% 0,14
|
|ASELS
|17,78
|784.076.523
|% 1,83
|
|KRDMD
|3,31
|523.902.767
|% 2,16
|
|TRKCM
|4,89
|493.583.810
|% -4,12
|
|SISE
|7,44
|2.994.794.325
|% -4,25
|
|KRDMD
|3,31
|523.902.767
|% 2,16
|
|ODAS
|2,76
|427.470.135
|% 1,47
|
|CEMAS
|1,72
|219.765.425
|% 4,24
|
|GARAN
|7,00
|877.733.666
|% 0,14
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8302
|7,8330
|% 0,42
|
|Euro
|9,1633
|9,1695
|% 0,72
|
|Sterlin
|10,0336
|10,0839
|% 0,47
|
|Frank
|8,4536
|8,5045
|% 0,52
|
|Riyal
|2,0810
|2,0914
|% 0,30
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|1,34
|
|Altın Gr.
|475
|475
|2,60
|
|Cumhuriyet
|3.140
|3.187
|30,00
|
|Tam
|3.131
|3.210
|35,09
|
|Yarım
|1.513
|1.553
|16,97
|
|Çeyrek
|759
|776
|8,49
|
|Gümüş.Ons
|23,79
|23,82
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|0,08
|
|B. Petrol
|42,57
|42,57
|-0,30
|