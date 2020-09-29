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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

29.09.2020 13:32
GÜNCEL HABERLER



BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

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Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

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Açıklamalar

             Azimut  Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 30/09/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.
 
 
    Fon Ünvanı
    Fon Kodu

    Azimut Portföy 8.0 Serbest Fon
    PSL

    Azimut Portföy 9.0 Serbest Fon 
    PSG

 
 
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ      




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877173


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BFREN 875,40 36.397.138 % 9,99  
CMBTN 138,90 10.918.383 % 9,98  
BRYAT 197,50 10.468.657 % 9,97  
BOSSA 12,79 34.040.429 % 9,97  
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Dolar 7,8302 7,8330 % 0,42  
Euro 9,1633 9,1695 % 0,72  
Sterlin 10,0336 10,0839 % 0,47  
Frank 8,4536 8,5045 % 0,52  
Riyal 2,0810 2,0914 % 0,30  
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14:53 Alış Satış %  
Altın Ons 1.883 1.883 1,34  
Altın Gr. 475 475 2,60  
Cumhuriyet 3.140 3.187 30,00  
Tam 3.131 3.210 35,09  
Yarım 1.513 1.553 16,97  
Çeyrek 759 776 8,49  
Gümüş.Ons 23,79 23,82 0,14  
Gümüş Gr. 6,02 6,03 0,08  
B. Petrol 42,57 42,57 -0,30  
Seans Raporu 14:53
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