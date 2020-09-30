BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
30.09.2020 13:08
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. 30/09/2020 tarihli yazısı ile kurucusu olduğu yatırım fonu unvanının 01/10/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir.
FON KODU
ESKİ FON UNVANI
YENİ FON UNVANI
OSC
Osmanlı Portföy Avrasya Serbest Fon
Osmanlı Portföy Avrasya Serbest (Döviz) Fon
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877400
BIST
13:191.135
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 11,80
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123
|
1.135
En Düşük
1.129
13:197,7720
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0448
|Açılış
|: 7,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8384
En Düşük
7,7464
13:199,1069
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0718
|Açılış
|: 9,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1600
|
9,2060
En Düşük
9,0797
13:19471,19
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -5,35
|Açılış
|: 471,19
|
|Önceki Kapanış
|: 476,54
|
477,72
En Düşük
469,58
BIST En Aktif Hisseler13:19
|KENT
|334,10
|1.323.433
|% 39,15
|
|KNFRT
|19,14
|50.278.729
|% 10,00
|
|BALAT
|9,24
|1.375.014
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,69
|5.662.971
|% 10,00
|
|KAPLM
|16,07
|1.613.091
|% 9,99
|
|JANTS
|214,20
|6.004.186
|% -10,00
|
|KSTUR
|220,50
|894.818
|% -10,00
|
|YBTAS
|19.817,10
|977.918
|% -10,00
|
|YONGA
|36,10
|4.178.503
|% -9,98
|
|BRYAT
|177,80
|110.502.878
|% -9,97
|
|ASELS
|18,98
|1.671.693.355
|% 1,99
|
|SISE
|7,15
|1.188.875.592
|% -3,25
|
|KARSN
|3,12
|658.845.759
|% 4,70
|
|GARAN
|7,01
|618.269.900
|% 1,59
|
|KRDMD
|3,35
|566.094.199
|% 2,13
|
|KARSN
|3,12
|658.845.759
|% 4,70
|
|KRDMD
|3,35
|566.094.199
|% 2,13
|
|SISE
|7,15
|1.188.875.592
|% -3,25
|
|ASELS
|18,98
|1.671.693.355
|% 1,99
|
|YKBNK
|2,09
|184.054.643
|% 1,46
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7699
|7,7720
|% -0,57
|
|Euro
|9,0960
|9,1069
|% -0,78
|
|Sterlin
|9,9592
|10,0091
|% -0,52
|
|Frank
|8,4046
|8,4552
|% -0,68
|
|Riyal
|2,0690
|2,0794
|% -0,35
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.885
|-13,68
|
|Altın Gr.
|471
|471
|-5,24
|
|Cumhuriyet
|3.122
|3.169
|-32,00
|
|Tam
|3.106
|3.185
|-35,73
|
|Yarım
|1.501
|1.540
|-17,28
|
|Çeyrek
|753
|770
|-8,64
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,73
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|5,92
|5,93
|-0,15
|
|B. Petrol
|40,97
|40,97
|-0,59
|