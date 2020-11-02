BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarGaranti Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu" adına yapılacak işlemler için 03/11/2020 tarihinden itibaren "GTZ" kodu kullanılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885382BIST