BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarDeniz Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 04/11/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.Fon ÜnvanıFon KoduDeniz Portföy Ege Serbest Özel FonDFGDeniz Portföy Olmi Serbest Özel FonDFLDeniz Portföy HLC Serbest Özel FonDFKDeniz Portföy Arslan Serbest Özel FonDFRDeniz Portföy Lara Serbest Özel FonDFZDeniz Portföy Mert Serbest Özel FonDFVDeniz Portföy FRS Serbest Özel FonDFShttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885828BIST