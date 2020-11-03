BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
03.11.2020 17:04
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 04/11/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.
Fon Ünvanı
Fon Kodu
Deniz Portföy Ege Serbest Özel Fon
DFG
Deniz Portföy Olmi Serbest Özel Fon
DFL
Deniz Portföy HLC Serbest Özel Fon
DFK
Deniz Portföy Arslan Serbest Özel Fon
DFR
Deniz Portföy Lara Serbest Özel Fon
DFZ
Deniz Portföy Mert Serbest Özel Fon
DFV
Deniz Portföy FRS Serbest Özel Fon
DFS
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885828
BIST
17:011.139
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 5,47
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.145
En Düşük
1.123
17:018,5430
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,1029
|Açılış
|: 8,5590
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4460
|
8,5468
En Düşük
8,4096
17:0110,0013
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 0,1780
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0092
En Düşük
9,7754
17:01523,40
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 9,03
|Açılış
|: 523,40
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
523,50
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler17:01
|PKENT
|650,10
|211.283
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|BALAT
|7,59
|579.132
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.111,90
|404.599.486
|% 9,99
|
|ISGSY
|16,02
|71.715.784
|% -10,00
|
|YAPRK
|30,78
|1.152.523
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|198.156
|% -10,00
|
|SERVE
|14,40
|478.400
|% -10,00
|
|EMNIS
|17,55
|188.083
|% -10,00
|
|KRDMD
|3,25
|1.170.062.539
|% -4,69
|
|PETKM
|4,25
|1.076.439.827
|% 3,66
|
|SISE
|6,37
|1.058.957.339
|% 0,16
|
|TSKB
|2,30
|920.522.131
|% -9,80
|
|GARAN
|6,66
|814.505.840
|% 0,76
|
|TSKB
|2,30
|920.522.131
|% -9,80
|
|KRDMD
|3,25
|1.170.062.539
|% -4,69
|
|PETKM
|4,25
|1.076.439.827
|% 3,66
|
|DOHOL
|2,43
|474.116.673
|% -0,41
|
|ODAS
|3,26
|599.925.974
|% 2,19
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5383
|8,5424
|% 1,21
|
|Euro
|9,9974
|10,0033
|% 1,83
|
|Sterlin
|11,0660
|11,1215
|% 1,82
|
|Frank
|9,2852
|9,3411
|% 1,56
|
|Riyal
|2,2684
|2,2798
|% 1,10
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|11,93
|
|Altın Gr.
|523
|523
|8,81
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.520
|70,00
|
|Tam
|3.455
|3.541
|74,22
|
|Yarım
|1.670
|1.713
|35,90
|
|Çeyrek
|838
|857
|17,95
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,34
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,67
|6,67
|0,13
|
|B. Petrol
|40,03
|40,03
|1,06
|
Seans Raporu
17:01
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-
17:13VKGYO
Yüzde 4.45 oranında artışla 3.52 lira fiyatla işlem gören hissede 61, 871, 658 adet işlem
-
17:11HATEK
Yüzde 8.39 oranında artışla 12.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 032, 651 adet işlem
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17:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 3 artarak (% 0.26 ) 1, 249
-
17:10
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KRDMD, PETKM, SISE
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17:10XU100
Endeks 1, 137 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 27 üstünde . İşlem hacmi 16, 302.00 milyon TL de