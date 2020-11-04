BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
04.11.2020 12:56
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İş Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "İş Portföy Gümüş Serbest Fon" adına yapılacak işlemler için 05/11/2020 tarihinden itibaren "IOG" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886098
BIST
15:401.170
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 19,04
|Açılış
|: 1.155
|
|Önceki Kapanış
|: 1.151
|
1.171
En Düşük
1.154
15:408,4326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0214
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,5255
En Düşük
8,3862
15:409,9043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0629
|Açılış
|: 9,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9900
|
9,9546
En Düşük
9,7727
15:40517,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 2,34
|Açılış
|: 517,28
|
|Önceki Kapanış
|: 514,94
|
520,20
En Düşük
509,33
BIST En Aktif Hisseler15:38
|PKENT
|715,10
|142.305
|% 10,00
|
|UFUK
|11,66
|95.597
|% 10,00
|
|KLGYO
|11,45
|29.689.725
|% 9,99
|
|EGEEN
|1.223,00
|62.875.575
|% 9,99
|
|EUYO
|11,67
|26.455.808
|% 9,99
|
|EMNIS
|15,80
|485.392
|% -9,97
|
|DAGHL
|15,00
|4.006.230
|% -9,96
|
|UZERB
|32,90
|183.319
|% -9,96
|
|IZMDC
|21,18
|3.599.901
|% -9,95
|
|BRKO
|1,44
|2.205.023
|% -9,43
|
|GARAN
|6,98
|2.374.472.203
|% 0,43
|
|THYAO
|9,80
|1.096.677.200
|% 2,94
|
|KRDMD
|3,39
|1.006.414.480
|% 3,67
|
|SISE
|6,48
|856.376.430
|% 1,25
|
|TSKB
|2,14
|816.053.952
|% -6,96
|
|TSKB
|2,14
|816.053.952
|% -6,96
|
|GARAN
|6,98
|2.374.472.203
|% 0,43
|
|KRDMD
|3,39
|1.006.414.480
|% 3,67
|
|YKBNK
|2,33
|590.580.135
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,72
|327.397.305
|% 0,58
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4257
|8,4342
|% 0,27
|
|Euro
|9,8902
|9,9012
|% 0,61
|
|Sterlin
|10,9629
|11,0179
|% 0,46
|
|Frank
|9,2183
|9,2738
|% 0,54
|
|Riyal
|2,2410
|2,2523
|% 0,31
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|0,91
|
|Altın Gr.
|517
|517
|1,98
|
|Cumhuriyet
|3.434
|3.486
|-41,00
|
|Tam
|3.413
|3.502
|-36,09
|
|Yarım
|1.650
|1.694
|-17,46
|
|Çeyrek
|828
|847
|-8,73
|
|Gümüş.Ons
|24,02
|24,07
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,52
|-0,00
|
|B. Petrol
|40,76
|40,76
|1,05
|
Seans Raporu
15:38
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-
15:49EUHOL
Yüzde 9.93 oranında artışla 3.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 674, 519 adet işlem
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15:48METRO
Yüzde 6.19 oranında artışla 2.40 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 549, 686 adet işlem
-
15:47MEPET
Yüzde 4.99 oranında artışla 3.58 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 020, 779 adet işlem
-
15:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 13 artarak (% 1.36 ) 1, 052
-
15:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, KSTUR, BALAT, PKENT, MEGAP, EUHOL, IDEAS, EUYO, ETYAT, KONTR