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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

04.11.2020 12:59
GÜNCEL HABERLER



BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

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Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

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Açıklamalar

Ak  Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 05/11/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.
    Fon Ünvanı
    Fon Kodu

    Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına  Yatırım Yapan  %100 Anapara Koruma Amaçlı Kırkdördüncü Fon 
    BHG

    Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına  Yatırım Yapan  %100 Anapara Koruma Amaçlı Kırkbeşinci Fon 
    BHZ





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886099


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 715,10 142.305 % 10,00  
UFUK 11,66 95.597 % 10,00  
KLGYO 11,45 29.733.327 % 9,99  
EGEEN 1.223,00 62.889.028 % 9,99  
EUYO 11,67 26.455.808 % 9,99  
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Dolar 8,4333 8,4381 % 0,32  
Euro 9,8863 9,8956 % 0,55  
Sterlin 10,9548 11,0097 % 0,39  
Frank 9,2091 9,2645 % 0,44  
Riyal 2,2421 2,2534 % 0,36  
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15:46 Alış Satış %  
Altın Ons 1.908 1.909 2,49  
Altın Gr. 517 517 1,97  
Cumhuriyet 3.434 3.486 -41,00  
Tam 3.412 3.498 -39,88  
Yarım 1.649 1.692 -19,29  
Çeyrek 827 846 -9,65  
Gümüş.Ons 24,06 24,10 -0,07  
Gümüş Gr. 6,51 6,52 -0,00  
B. Petrol 40,67 40,67 0,96  
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