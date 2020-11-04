BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
04.11.2020 13:03
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kare Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Kare Portöy ÖPY Birinci Serbest Özel Fon" adına yapılacak işlemler için 05/11/2020 tarihinden itibaren "KPB" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886100
BIST
15:521.169
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 18,16
|Açılış
|: 1.155
|
|Önceki Kapanış
|: 1.151
|
1.171
En Düşük
1.154
15:528,4516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0404
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,5255
En Düşük
8,3862
15:529,9126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0712
|Açılış
|: 9,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9900
|
9,9546
En Düşük
9,7727
15:52517,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 2,28
|Açılış
|: 517,16
|
|Önceki Kapanış
|: 514,94
|
520,20
En Düşük
509,33
BIST En Aktif Hisseler15:52
|PKENT
|715,10
|142.305
|% 10,00
|
|UFUK
|11,66
|95.597
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.223,00
|62.940.394
|% 9,99
|
|KLGYO
|11,45
|29.814.553
|% 9,99
|
|EUYO
|11,67
|26.455.808
|% 9,99
|
|EMNIS
|15,80
|485.392
|% -9,97
|
|DAGHL
|15,00
|4.006.230
|% -9,96
|
|UZERB
|32,90
|183.319
|% -9,96
|
|IZMDC
|21,18
|3.599.901
|% -9,95
|
|MERKO
|10,83
|226.129.686
|% -9,45
|
|GARAN
|6,97
|2.418.347.302
|% 0,29
|
|THYAO
|9,78
|1.145.509.482
|% 2,73
|
|KRDMD
|3,40
|1.066.388.960
|% 3,98
|
|SISE
|6,48
|865.086.203
|% 1,25
|
|TSKB
|2,15
|841.995.036
|% -6,52
|
|TSKB
|2,15
|841.995.036
|% -6,52
|
|GARAN
|6,97
|2.418.347.302
|% 0,29
|
|KRDMD
|3,40
|1.066.388.960
|% 3,98
|
|YKBNK
|2,33
|601.718.476
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,72
|334.950.510
|% 0,58
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4410
|8,4516
|% 0,48
|
|Euro
|9,8979
|9,9126
|% 0,72
|
|Sterlin
|10,9620
|11,0170
|% 0,46
|
|Frank
|9,2144
|9,2699
|% 0,50
|
|Riyal
|2,2403
|2,2516
|% 0,28
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|0,91
|
|Altın Gr.
|517
|517
|1,98
|
|Cumhuriyet
|3.434
|3.486
|-41,00
|
|Tam
|3.413
|3.502
|-36,09
|
|Yarım
|1.650
|1.694
|-17,46
|
|Çeyrek
|828
|847
|-8,73
|
|Gümüş.Ons
|24,02
|24,07
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,52
|-0,00
|
|B. Petrol
|40,76
|40,76
|1,05
|