BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
16.11.2020 10:17
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İş Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "İş Portföy Model Serbest Fon" adına yapılacak işlemler için 17/11/2020 tarihinden itibaren "FBV" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888598
BIST
14:291.300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 8,32
|Açılış
|: 1.305
|
|Önceki Kapanış
|: 1.291
|
1.310
En Düşük
1.297
14:297,7449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0645
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7587
En Düşük
7,6062
14:299,1736
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0862
|Açılış
|: 9,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1050
|
9,1921
En Düşük
9,0167
14:29470,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 4,17
|Açılış
|: 470,51
|
|Önceki Kapanış
|: 466,33
|
471,86
En Düşük
461,92
BIST En Aktif Hisseler14:29
|DAGI
|8,80
|110.378.845
|% 10,00
|
|KENT
|324,50
|5.387.139
|% 10,00
|
|KARTN
|2.359,50
|36.911.084
|% 10,00
|
|CASA
|49,50
|1.140.381
|% 10,00
|
|KLMSN
|15,85
|16.964.603
|% 9,99
|
|ARTI
|5,40
|563.366
|% -10,00
|
|DIRIT
|3,06
|662.213
|% -10,00
|
|UZERB
|29,20
|351.626
|% -9,99
|
|TKURU
|387,50
|880.013
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,04
|488.935
|% -9,96
|
|GARAN
|9,02
|2.078.705.608
|% 1,81
|
|KRDMD
|4,38
|1.100.067.887
|% 0,46
|
|YKBNK
|2,91
|697.800.567
|% 0,34
|
|AKBNK
|6,36
|591.654.472
|% 0,79
|
|SISE
|6,83
|549.117.724
|% 0,29
|
|KRDMD
|4,38
|1.100.067.887
|% 0,46
|
|YKBNK
|2,91
|697.800.567
|% 0,34
|
|GARAN
|9,02
|2.078.705.608
|% 1,81
|
|USAK
|2,62
|385.537.773
|% 6,94
|
|EKGYO
|1,90
|246.376.868
|% 0,00
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7406
|7,7449
|% 0,84
|
|Euro
|9,1640
|9,1736
|% 0,95
|
|Sterlin
|10,1792
|10,2303
|% 0,75
|
|Frank
|8,4464
|8,4973
|% 0,81
|
|Riyal
|2,0565
|2,0668
|% 0,72
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.892
|3,33
|
|Altın Gr.
|472
|472
|5,37
|
|Cumhuriyet
|3.129
|3.176
|12,00
|
|Tam
|3.116
|3.195
|20,04
|
|Yarım
|1.506
|1.545
|9,70
|
|Çeyrek
|755
|773
|4,85
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,83
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,11
|
|B. Petrol
|43,61
|43,61
|0,83
|
Seans Raporu
14:29
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