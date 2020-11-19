BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
19.11.2020 16:14
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 20/11/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.
Fon Ünvanı
Fon Kodu
Fiba Portföy Safir Serbest Fon
FBN
Fiba Portföy Rota Serbest Fon
FBZ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889231
BIST
16:141.322
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 26,79
|Açılış
|: 1.294
|
|Önceki Kapanış
|: 1.295
|
1.322
En Düşük
1.278
16:147,5653
En Yüksek
|Değişim
|: -1,95%
|| -0,1507
|Açılış
|: 7,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7337
En Düşük
7,5065
16:148,9609
En Yüksek
|Değişim
|: -2,07%
|| -0,1893
|Açılış
|: 8,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1700
|
9,1693
En Düşük
8,8885
16:14452,12
En Yüksek
|Değişim
|: -2,59%
|| -12,01
|Açılış
|: 452,12
|
|Önceki Kapanış
|: 464,13
|
464,93
En Düşük
448,78
BIST En Aktif Hisseler16:14
|IZTAR
|12,76
|4.079.010
|% 10,00
|
|PKENT
|770,00
|59.970
|% 10,00
|
|CASA
|60,50
|1.514.134
|% 10,00
|
|SAFKR
|9,58
|108.067.756
|% 9,99
|
|ATSYH
|5,29
|496.022
|% 9,98
|
|YBTAS
|17.100,00
|157.700
|% -10,00
|
|TKURU
|282,60
|524.506
|% -10,00
|
|MARKA
|8,87
|24.295.095
|% -9,95
|
|EUYO
|5,35
|3.386.159
|% -9,93
|
|MARTI
|2,70
|165.078.644
|% -9,70
|
|GARAN
|9,41
|8.802.448.675
|% 6,33
|
|KRDMD
|4,88
|4.579.839.737
|% 6,32
|
|YKBNK
|3,09
|3.833.862.031
|% 5,46
|
|AKBNK
|6,55
|2.122.477.054
|% 4,47
|
|VAKBN
|4,92
|1.634.703.992
|% 3,36
|
|YKBNK
|3,09
|3.833.862.031
|% 5,46
|
|GARAN
|9,41
|8.802.448.675
|% 6,33
|
|KRDMD
|4,88
|4.579.839.737
|% 6,32
|
|EKGYO
|1,96
|826.935.229
|% -1,51
|
|VAKBN
|4,92
|1.634.703.992
|% 3,36
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5581
|7,5653
|% -1,95
|
|Euro
|8,9507
|8,9609
|% -2,07
|
|Sterlin
|9,9737
|10,0238
|% -2,32
|
|Frank
|8,2476
|8,2972
|% -2,20
|
|Riyal
|2,0086
|2,0186
|% -2,10
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|-8,49
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-11,46
|
|Cumhuriyet
|3.016
|3.061
|-86,00
|
|Tam
|2.998
|3.075
|-90,10
|
|Yarım
|1.449
|1.488
|-43,59
|
|Çeyrek
|727
|744
|-21,79
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,92
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|5,83
|5,83
|-0,19
|
|B. Petrol
|44,26
|44,26
|-0,08
|