BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
25.11.2020 12:42
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Azimut Portföy Yonca Serbest Özel Fon" adına yapılacak işlemler için 26/11/2020 tarihinden itibaren "PYF" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889912
BIST
13:571.338
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 17,08
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.321
|
1.340
En Düşük
1.328
13:577,9606
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0448
|Açılış
|: 7,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9800
|
8,0097
En Düşük
7,9150
13:579,4633
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0611
|Açılış
|: 9,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5389
En Düşük
9,4271
13:57463,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -2,15
|Açılış
|: 463,06
|
|Önceki Kapanış
|: 465,21
|
466,08
En Düşük
459,66
BIST En Aktif Hisseler13:57
|BURVA
|62,70
|6.028.293
|% 10,00
|
|RODRG
|14,08
|2.482.608
|% 10,00
|
|CLEBI
|99,05
|57.585.067
|% 9,99
|
|POLTK
|425,90
|1.672.935
|% 9,99
|
|CMBTN
|182,90
|41.841.828
|% 9,98
|
|KENT
|427,80
|2.941.125
|% -9,99
|
|SANFM
|15,17
|557.149
|% -9,97
|
|IZTAR
|15,28
|2.748.750
|% -9,96
|
|CRFSA
|109,40
|13.737.158
|% -9,06
|
|TACTR
|11,00
|698.115
|% -8,33
|
|THYAO
|12,17
|2.810.017.580
|% 2,87
|
|KRDMD
|5,13
|2.273.418.291
|% 4,27
|
|GARAN
|9,20
|1.701.948.845
|% 1,66
|
|TUPRS
|93,35
|862.917.982
|% 3,61
|
|SISE
|7,08
|811.026.462
|% 0,71
|
|KRDMD
|5,13
|2.273.418.291
|% 4,27
|
|TSKB
|2,76
|797.339.300
|% 5,75
|
|EKGYO
|2,13
|502.289.703
|% 0,47
|
|THYAO
|12,17
|2.810.017.580
|% 2,87
|
|GARAN
|9,20
|1.701.948.845
|% 1,66
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9578
|7,9606
|% -0,56
|
|Euro
|9,4584
|9,4633
|% -0,64
|
|Sterlin
|10,5689
|10,6219
|% -0,89
|
|Frank
|8,6925
|8,7449
|% -0,66
|
|Riyal
|2,1159
|2,1265
|% -0,57
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|0,82
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-2,16
|
|Cumhuriyet
|3.086
|3.132
|7,00
|
|Tam
|3.066
|3.145
|6,16
|
|Yarım
|1.482
|1.521
|2,98
|
|Çeyrek
|743
|761
|1,48
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,38
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|0,00
|
|B. Petrol
|48,49
|48,49
|0,71
|