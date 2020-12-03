BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
03.12.2020 10:30
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Azimut Portföy Tesa Serbest Özel Fon" adına yapılacak işlemler için 04/12/2020 tarihinden itibaren "TTN" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891129
BIST
13:131.329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,97
|Açılış
|: 1.328
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.330
En Düşük
1.316
13:137,8324
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0292
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8450
|
7,9177
En Düşük
7,8205
13:139,5083
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0087
|Açılış
|: 9,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,6078
En Düşük
9,4868
13:13462,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,71
|Açılış
|: 462,82
|
|Önceki Kapanış
|: 462,10
|
468,84
En Düşük
460,58
BIST En Aktif Hisseler13:13
|INVEO
|34,98
|26.154.783
|% 10,00
|
|UFUK
|16,28
|770.060
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,07
|342.254.360
|% 9,98
|
|SELEC
|16,67
|512.612.817
|% 9,96
|
|DOHOL
|2,88
|1.037.399.910
|% 9,92
|
|ARTI
|6,58
|818.890
|% -9,99
|
|SNKRN
|5,70
|693.654
|% -9,95
|
|ORMA
|11,65
|172.643
|% -9,76
|
|KERVN
|1,13
|2.902.990
|% -9,60
|
|EMNIS
|23,10
|76.269
|% -7,60
|
|TSKB
|2,12
|1.702.863.624
|% -5,36
|
|GARAN
|9,20
|1.334.086.459
|% -0,22
|
|DOHOL
|2,88
|1.037.399.910
|% 9,92
|
|PETKM
|4,35
|972.206.949
|% 2,84
|
|THYAO
|12,28
|823.564.933
|% 0,24
|
|TSKB
|2,12
|1.702.863.624
|% -5,36
|
|DOHOL
|2,88
|1.037.399.910
|% 9,92
|
|PETKM
|4,35
|972.206.949
|% 2,84
|
|EKGYO
|2,20
|411.546.691
|% 1,38
|
|CEMAS
|2,53
|438.798.014
|% 2,02
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8292
|7,8324
|% -0,37
|
|Euro
|9,4961
|9,5083
|% -0,09
|
|Sterlin
|10,4731
|10,5257
|% -0,03
|
|Frank
|8,7230
|8,7755
|% -0,21
|
|Riyal
|2,0816
|2,0920
|% -0,38
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|8,74
|
|Altın Gr.
|463
|463
|0,84
|
|Cumhuriyet
|3.074
|3.120
|35,00
|
|Tam
|3.062
|3.140
|34,91
|
|Yarım
|1.480
|1.519
|16,88
|
|Çeyrek
|742
|759
|8,45
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,12
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,01
|
|B. Petrol
|48,21
|48,21
|-0,04
|