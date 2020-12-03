BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
03.12.2020 10:43
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Qinvest Portföy Portföy Yönetimi A.Ş. 02/12/2020 tarihli yazısı ile kurucusu olduğu yatırım fonu unvanının 04/12/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir.
FON KODU
ESKİ FON UNVANI
YENİ FON UNVANI
ELZ
Qinvest Portföy ELZ Serbest(Döviz) Özel Fon
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu( Hisse Senedi Yoğun Fon)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891137
BIST
12:191.327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,39
|Açılış
|: 1.328
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.329
En Düşük
1.316
12:197,8365
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0251
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8450
|
7,9177
En Düşük
7,8217
12:199,4958
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0212
|Açılış
|: 9,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,6078
En Düşük
9,4868
12:19463,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,69
|Açılış
|: 463,80
|
|Önceki Kapanış
|: 462,10
|
468,84
En Düşük
460,58
BIST En Aktif Hisseler12:19
|INVEO
|34,98
|25.829.923
|% 10,00
|
|UFUK
|16,28
|474.090
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,07
|341.357.882
|% 9,98
|
|SELEC
|16,67
|508.801.538
|% 9,96
|
|RYGYO
|6,10
|93.609.140
|% 9,91
|
|UZERB
|33,70
|14.491
|% -9,12
|
|KERVN
|1,14
|1.313.360
|% -8,80
|
|PAMEL
|21,50
|463.841
|% -6,93
|
|TSKB
|2,09
|1.447.244.958
|% -6,70
|
|EUYO
|5,35
|369.369
|% -6,63
|
|TSKB
|2,09
|1.447.244.958
|% -6,70
|
|GARAN
|9,24
|946.374.077
|% 0,22
|
|PETKM
|4,36
|739.158.961
|% 3,07
|
|THYAO
|12,35
|711.088.016
|% 0,82
|
|KRDMD
|5,07
|627.786.972
|% 0,40
|
|TSKB
|2,09
|1.447.244.958
|% -6,70
|
|PETKM
|4,36
|739.158.961
|% 3,07
|
|EKGYO
|2,19
|348.323.121
|% 0,92
|
|CEMAS
|2,57
|382.256.645
|% 3,63
|
|KRDMD
|5,07
|627.786.972
|% 0,40
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8302
|7,8365
|% -0,32
|
|Euro
|9,4839
|9,4958
|% -0,22
|
|Sterlin
|10,4826
|10,5351
|% 0,06
|
|Frank
|8,7341
|8,7867
|% -0,08
|
|Riyal
|2,0845
|2,0949
|% -0,24
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|10,92
|
|Altın Gr.
|466
|466
|4,02
|
|Cumhuriyet
|3.093
|3.140
|55,00
|
|Tam
|3.079
|3.156
|51,72
|
|Yarım
|1.488
|1.527
|25,02
|
|Çeyrek
|746
|763
|12,51
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,11
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|0,04
|
|B. Petrol
|48,49
|48,49
|0,24
|