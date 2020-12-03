BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
03.12.2020 14:05
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İş Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "İş Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)" adına yapılacak işlemler için 04/12/2020 tarihinden itibaren "IDH" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891156
BIST
15:211.333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 7,88
|Açılış
|: 1.328
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.334
En Düşük
1.316
15:217,8178
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0438
|Açılış
|: 7,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8450
|
7,9177
En Düşük
7,8007
15:219,5033
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0137
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,6078
En Düşük
9,4805
15:21462,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,40
|Açılış
|: 462,51
|
|Önceki Kapanış
|: 462,10
|
468,84
En Düşük
460,58
BIST En Aktif Hisseler15:19
|INVEO
|34,98
|26.844.798
|% 10,00
|
|UFUK
|16,28
|864.387
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,07
|343.269.546
|% 9,98
|
|SILVR
|5,18
|90.088.120
|% 9,98
|
|AKMGY
|66,20
|17.920.634
|% 9,97
|
|ARTI
|6,58
|1.108.358
|% -9,99
|
|SNKRN
|5,70
|1.184.332
|% -9,95
|
|KERVN
|1,13
|3.682.482
|% -9,60
|
|KENT
|445,60
|1.928.469
|% -7,17
|
|TACTR
|10,01
|523.940
|% -6,45
|
|TSKB
|2,10
|2.040.507.528
|% -6,25
|
|GARAN
|9,23
|1.696.465.548
|% 0,11
|
|PETKM
|4,38
|1.199.073.685
|% 3,55
|
|DOHOL
|2,88
|1.111.451.866
|% 9,92
|
|THYAO
|12,33
|1.016.214.084
|% 0,65
|
|TSKB
|2,10
|2.040.507.528
|% -6,25
|
|DOHOL
|2,88
|1.111.451.866
|% 9,92
|
|EKGYO
|2,22
|680.594.957
|% 2,30
|
|PETKM
|4,38
|1.199.073.685
|% 3,55
|
|CEMAS
|2,53
|493.717.201
|% 2,02
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8085
|7,8161
|% -0,58
|
|Euro
|9,4896
|9,4988
|% -0,19
|
|Sterlin
|10,4802
|10,5328
|% 0,04
|
|Frank
|8,7257
|8,7782
|% -0,18
|
|Riyal
|2,0771
|2,0875
|% -0,60
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|13,73
|
|Altın Gr.
|463
|463
|1,14
|
|Cumhuriyet
|3.078
|3.124
|39,00
|
|Tam
|3.063
|3.140
|35,84
|
|Yarım
|1.481
|1.519
|17,33
|
|Çeyrek
|743
|760
|8,67
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,25
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|0,02
|
|B. Petrol
|47,98
|47,98
|-0,27
|