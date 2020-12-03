BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
03.12.2020 19:41
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 04/12/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.
Fon Ünvanı
Fon Kodu
AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Birinci Fon Sepeti EYF
MZN
AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. İkinci Fon Sepeti EYF
MZL
AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Üçüncü Fon Sepeti EYF
MZP
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891270
BIST
18:051.331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 5,36
|Açılış
|: 1.328
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.336
En Düşük
1.316
18:057,7714
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -0,0902
|Açılış
|: 7,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8450
|
7,9177
En Düşük
7,7512
18:059,4521
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0649
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,6078
En Düşük
9,4272
18:05456,37
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -5,73
|Açılış
|: 456,37
|
|Önceki Kapanış
|: 462,10
|
468,84
En Düşük
455,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|INVEO
|34,98
|27.871.601
|% 10,00
|
|INFO
|5,50
|18.477.204
|% 10,00
|
|UFUK
|16,28
|937.581
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,07
|344.552.297
|% 9,98
|
|SILVR
|5,18
|90.918.556
|% 9,98
|
|ARTI
|6,58
|1.207.235
|% -9,99
|
|SAFKR
|16,68
|138.043.591
|% -9,54
|
|KLMSN
|20,14
|30.950.775
|% -8,37
|
|RODRG
|14,00
|7.274.289
|% -8,08
|
|TSKB
|2,06
|2.540.984.877
|% -8,04
|
|GARAN
|9,20
|2.857.017.223
|% -0,22
|
|TSKB
|2,06
|2.540.984.877
|% -8,04
|
|DOHOL
|2,65
|2.421.657.913
|% 1,15
|
|PETKM
|4,26
|1.979.911.552
|% 0,71
|
|THYAO
|12,19
|1.345.899.367
|% -0,49
|
|TSKB
|2,06
|2.540.984.877
|% -8,04
|
|DOHOL
|2,65
|2.421.657.913
|% 1,15
|
|EKGYO
|2,17
|1.046.223.813
|% 0,00
|
|PETKM
|4,26
|1.979.911.552
|% 0,71
|
|GARAN
|9,20
|2.857.017.223
|% -0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7656
|7,7714
|% -1,15
|
|Euro
|9,4426
|9,4521
|% -0,68
|
|Sterlin
|10,4309
|10,4832
|% -0,43
|
|Frank
|8,6686
|8,7208
|% -0,83
|
|Riyal
|2,0611
|2,0715
|% -1,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|2,99
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-5,87
|
|Cumhuriyet
|3.064
|3.110
|25,00
|
|Tam
|3.048
|3.125
|20,64
|
|Yarım
|1.473
|1.512
|9,98
|
|Çeyrek
|739
|756
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,96
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|5,94
|5,95
|-0,13
|
|B. Petrol
|48,38
|48,38
|0,13
|