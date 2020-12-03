BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAvivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 04/12/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.Fon ÜnvanıFon KoduAvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Birinci Fon Sepeti EYFMZNAvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. İkinci Fon Sepeti EYFMZLAvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Üçüncü Fon Sepeti EYFMZPhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891270BIST