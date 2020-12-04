BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
04.12.2020 16:58
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Oyak Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Oyak Portföy Beşinci Serbest Fon" adına yapılacak işlemler için 07/12/2020 tarihinden itibaren "OFB" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891459
BIST
18:051.331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,02
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.338
En Düşük
1.326
18:057,7980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0262
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8441
En Düşük
7,7566
18:059,4845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0376
|Açılış
|: 9,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4700
|
9,5376
En Düşük
9,4232
18:05460,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,12
|Açılış
|: 460,43
|
|Önceki Kapanış
|: 460,31
|
464,40
En Düşük
458,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IDEAS
|11,22
|4.990.828
|% 10,00
|
|SNPAM
|17,38
|6.357.912
|% 10,00
|
|SASA
|18,71
|607.636.884
|% 9,99
|
|EGPRO
|30,66
|46.026.606
|% 9,97
|
|ERBOS
|35,56
|44.197.285
|% 9,96
|
|RODRG
|12,60
|2.139.602
|% -10,00
|
|EUKYO
|4,33
|10.479.207
|% -9,98
|
|TKNSA
|14,52
|826.816.673
|% -9,98
|
|SELEC
|15,01
|1.335.175.204
|% -9,96
|
|UFUK
|14,66
|1.201.463
|% -9,95
|
|PETKM
|4,64
|4.850.484.596
|% 8,92
|
|DOHOL
|2,86
|2.015.365.016
|% 7,92
|
|TSKB
|1,93
|1.870.484.754
|% -6,31
|
|TUPRS
|93,60
|1.531.143.043
|% 1,41
|
|SELEC
|15,01
|1.335.175.204
|% -9,96
|
|PETKM
|4,64
|4.850.484.596
|% 8,92
|
|TSKB
|1,93
|1.870.484.754
|% -6,31
|
|DOHOL
|2,86
|2.015.365.016
|% 7,92
|
|ZOREN
|2,71
|978.337.683
|% 0,74
|
|EKGYO
|2,13
|606.227.965
|% -1,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7965
|7,7980
|% 0,34
|
|Euro
|9,4783
|9,4845
|% 0,40
|
|Sterlin
|10,4922
|10,5448
|% 0,65
|
|Frank
|8,7241
|8,7766
|% 0,42
|
|Riyal
|2,0700
|2,0804
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|-7,19
|
|Altın Gr.
|460
|460
|0,12
|
|Cumhuriyet
|3.063
|3.110
|0,00
|
|Tam
|3.055
|3.134
|8,60
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|4,16
|
|Çeyrek
|741
|758
|2,08
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,09
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,04
|0,01
|
|B. Petrol
|49,06
|49,06
|0,35
|