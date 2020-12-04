BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarMükafat Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu" adına yapılacak işlemler için 07/12/2020 tarihinden itibar/tr/Bildirim/891519BIST