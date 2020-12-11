BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAktif Yatırım Bankası A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Aktif Yatırım Bankası A.Ş.(12) No'lu Varlık Finansman Fonu" adına yapılacak işlemler için 11/12/2020 tarihinden itibaren "NVF" kodu kullanılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892724BIST