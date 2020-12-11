BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
11.12.2020 09:22
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Aktif Yatırım Bankası A.Ş.(12) No'lu Varlık Finansman Fonu" adına yapılacak işlemler için 11/12/2020 tarihinden itibaren "NVF" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892724
BIST
10:371.358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 4,18
|Açılış
|: 1.352
|
|Önceki Kapanış
|: 1.353
|
1.358
En Düşük
1.349
10:377,9491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0588
|Açılış
|: 7,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,9491
En Düşük
7,8772
10:379,6470
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0551
|Açılış
|: 9,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,6525
En Düşük
9,5637
10:37467,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,65
|Açılış
|: 467,48
|
|Önceki Kapanış
|: 465,83
|
468,78
En Düşük
465,16
BIST En Aktif Hisseler10:37
|DITAS
|38,72
|4.319.139
|% 10,00
|
|SNKRN
|6,95
|1.055.086
|% 9,97
|
|KRVGD
|15,91
|44.807.922
|% 9,95
|
|SELGD
|4,50
|532.422
|% 9,76
|
|UMPAS
|1,35
|829.625
|% 9,76
|
|CASA
|117,90
|167.418
|% -10,00
|
|RHEAG
|4,09
|5.741.071
|% -7,26
|
|MERIT
|75,00
|31.425
|% -6,25
|
|PKENT
|927,00
|371.728
|% -5,59
|
|MTRYO
|2,49
|2.175.296
|% -4,60
|
|SISE
|7,24
|780.693.363
|% 1,12
|
|PETKM
|4,81
|328.661.502
|% 1,91
|
|GARAN
|9,45
|320.055.849
|% -0,53
|
|ODAS
|3,76
|300.159.376
|% -3,09
|
|ASELS
|17,38
|182.985.455
|% -1,42
|
|SISE
|7,24
|780.693.363
|% 1,12
|
|ODAS
|3,76
|300.159.376
|% -3,09
|
|PETKM
|4,81
|328.661.502
|% 1,91
|
|SKBNK
|1,43
|95.731.184
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,82
|113.075.231
|% 1,11
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9421
|7,9491
|% 0,75
|
|Euro
|9,6374
|9,6470
|% 0,57
|
|Sterlin
|10,5382
|10,5910
|% 0,71
|
|Frank
|8,9143
|8,9680
|% 0,57
|
|Riyal
|2,1095
|2,1201
|% 0,55
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|-1,64
|
|Altın Gr.
|468
|468
|2,03
|
|Cumhuriyet
|3.093
|3.140
|-1,00
|
|Tam
|3.075
|3.153
|-2,79
|
|Yarım
|1.486
|1.525
|-1,35
|
|Çeyrek
|745
|763
|-0,67
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,92
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,11
|0,01
|
|B. Petrol
|50,55
|50,55
|0,30
|