BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
16.12.2020 12:56
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 17/12/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.
Fon Ünvanı
Fon Kodu
Deniz Portföy Bade Serbest Özel Fon
DSS
Deniz Portföy Kuzey Serbest Özel Fon
DOF
Deniz Portföy Türkiz Serbest Özel Fon
DOB
Deniz Portföy Gül Serbest Özel Fon
DRS
Deniz Portföy Reyhan Serbest Özel Fon
DRR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893390
BIST
15:461.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 10,75
|Açılış
|: 1.404
|
|Önceki Kapanış
|: 1.395
|
1.410
En Düşük
1.401
15:467,8025
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0337
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8453
En Düşük
7,7602
15:469,5217
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0117
|Açılış
|: 9,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5424
En Düşük
9,4474
15:46466,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,59
|Açılış
|: 466,72
|
|Önceki Kapanış
|: 467,31
|
468,37
En Düşük
463,09
BIST En Aktif Hisseler15:46
|SNKRN
|9,24
|2.341.564
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,60
|11.069.070
|% 9,99
|
|IZTAR
|17,94
|1.487.405
|% 9,99
|
|UZERB
|56,20
|2.548.951
|% 9,98
|
|AVOD
|8,07
|124.485.585
|% 9,95
|
|EPLAS
|24,66
|1.006.745
|% -10,00
|
|MZHLD
|22,68
|1.125.335
|% -10,00
|
|SANFM
|12,33
|188.089
|% -10,00
|
|UFUK
|12,50
|84.632
|% -9,94
|
|MMCAS
|3,95
|995.086
|% -9,61
|
|THYAO
|12,94
|2.131.580.794
|% 2,45
|
|SISE
|7,25
|1.469.404.702
|% -1,09
|
|GARAN
|9,80
|1.317.450.230
|% 1,55
|
|ODAS
|4,09
|1.132.389.825
|% 2,00
|
|ASELS
|18,17
|889.705.673
|% 2,14
|
|ODAS
|4,09
|1.132.389.825
|% 2,00
|
|YKBNK
|3,14
|739.948.884
|% 0,00
|
|SISE
|7,25
|1.469.404.702
|% -1,09
|
|EKGYO
|2,10
|398.720.654
|% 0,00
|
|KLGYO
|2,60
|462.503.955
|% 5,26
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8007
|7,8025
|% -0,43
|
|Euro
|9,5164
|9,5217
|% -0,12
|
|Sterlin
|10,5394
|10,5923
|% 0,32
|
|Frank
|8,7957
|8,8486
|% -0,23
|
|Riyal
|2,0753
|2,0857
|% -0,35
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|3,36
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-0,97
|
|Cumhuriyet
|3.090
|3.136
|22,00
|
|Tam
|3.073
|3.151
|-9,64
|
|Yarım
|1.485
|1.524
|-4,66
|
|Çeyrek
|745
|762
|-2,33
|
|Gümüş.Ons
|25,12
|25,15
|0,62
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,12
|
|B. Petrol
|50,71
|50,71
|-0,05
|