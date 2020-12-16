BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarDeniz Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 17/12/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.Fon ÜnvanıFon KoduDeniz Portföy Bade Serbest Özel FonDSSDeniz Portföy Kuzey Serbest Özel FonDOFDeniz Portföy Türkiz Serbest Özel FonDOBDeniz Portföy Gül Serbest Özel FonDRSDeniz Portföy Reyhan Serbest Özel FonDRRhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893390BIST